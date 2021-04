Florin Citu, despre document privind grupul de studiu a datelor COVID: "Este o coala de hartie. Nu este nicio semnatura"

"In primul rand nu este un document, este o coala de hartie.Guvernul deja a dat un comunicat pe aceasta tema, nu este nicio semnatura. Daca dumneavoastra va imaginati ca premierul Romaniei semneaza o coala de hartie pe care scrie primit...Guvernul a dat un comunicat exact cu procedura pentru documente si pentru cele confidentiale", a raspuns Citu.Intrebarea din partea presei vine dupa ce fostul purtator de cuvant in Cabinetul Ciolos si membru in Consiliul National al PLUS, Liviu Iolu , a prezentat duminica seara un document din 12 aprilie, de la cabinetul fostului secretar de stat in Ministerul Sanatatii Andreea Moldovan , care prevede constituirea grupului tehnic de lucru in vederea verificarii modalitatii de raportare a datelor referitoare la infectia cu virusul SARS-COV-2. "Nu stiu cine il consiliaza pe domnul Citu, dar ii ingroapa zilnic orice urma de onorabilitate si il indeamna sa minta", a afirmat Iolu."Informatiile aparute in presa cu privire la existenta unui document transmis in atentia premierului Florin Citu, referitor la constituirea unui grup de lucru in cadrul Ministerului Sanatatii privind verificarea raportarilor zilnice privind evolutia pandemiei COVID-19 sunt false si lipsite de fundament.La cabinetul prim-ministrului, la Registratura Generala si la Secretariatul General al Guvernului nu a fost inregistrat niciun document care sa faca referire la infiintarea sau activitatea unui asemenea grup de lucru. Asa zisele documente aparute in spatiul public nu au nicio legatura cu Guvernul sau cu aparatul de lucru al prim-ministrului sau Guvernului", a precizat Executivul.