Premierul Citu: Dragi pesedisti, puneti mana pe carte, cititul nu a omorat pe nimeni. Promit ca o sa-mi iau eu din timp sa va educ

"Dragi colegi si stimati romani, asa cum v-am spus, nu a fost vorba despre buget astazi, aici. Ati vazut foarte bine, cei care au discutat despre buget nu l-au inteles. Promit ca o sa-mi iau eu din timp, iarasi, sa va educ, ma gandeam sa va inscriu la scoala, domnule Ciolacu, si pe dumneavoastra, Paul Stanescu , la o facultate cu plata, dar, in acelasi timp, va spun ce tot am spus in acesti 4 ani de cand ne tot vedem in Parlamentul Romaniei: dragi pesedisti, puneti mana pe carte, cititul nu a omorat pe nimeni ", a declarat Florin Citu, luni, la dezbaterile din Camera Deputatilor de la "Ora prim-ministrului".In debutul dezbaterii, premierul Florin Citu i-a atacat pe membrii Partidului Social Democrat (PSD) care l-au chemat pentru a da explicatii asupra bugetului ca sunt "slugile lui Liviu Dragnea si Darius Valcov". Presedintele PSD, Marcel Ciolacu , a declarat luni, 22 februarie, in plenul Camerei Deputatilor, ca premierul a imprumutat 600.000 de euro in cele 10 minute in care a vorbit in cadrul dezbaterii "Ora prim-ministrului".