Citu, optimist dupa publicarea raportului MCV: "Trebuie sa corectam cat mai repede greselile legislative savarsite cu intentie de PSD"

"Raportul MCV publicat astazi este unul pozitiv pentru Romania. Comisia Europeana apreciaza faptul ca in 2021 s-au inregistrat progrese in ceea ce priveste toate recomandarile ramase din cadrul MCV. Marea batalie pentru o justitie independenta este, de fapt, batalia pentru normalitatea unei societati democratice. Legile si institutiile trebuie sa garanteze eficienta actului de justitie pentru cetateni si independenta sistemului judiciar. In perioada urmatoare, trebuie sa corectam cat mai repede greselile legislative savarsite cu intentie de PSD! Intr-o guvernare eficienta, legile bune rezolva probleme, nu genereaza probleme!", a scris Florin Citu marti pe Facebook. Comisia Europeana va continua sa monitorizeze indeaproape evolutia situatiei din Romania prin intermediul MCV, pana la indeplinirea obiectivelor de referinta si, in paralel, va continua sa colaboreze cu Romania, asa cum colaboreaza si cu celelalte state membre, in contextul mecanismului general privind statul de drept, indica CE in raportul privind evolutia situatiei din Romania in materie de reforma a sistemului judiciar si lupta impotriva coruptiei, in contextul angajamentelor asumate de aceasta in cadrul mecanismului de cooperare si de verificare (MCV).Potrivit documentului, care a fost adoptat marti, de la ultimul raport MCV din 2019 se inregistreaza o tendinta pozitiva, astfel cum arata parametrii obiectivelor de referinta ale MCV. Comisia saluta faptul ca, in 2021, s-a dat un impuls reinnoit reformei si remedierii regreselor inregistrate in perioada 2017-2019."Indeplinirea tuturor recomandarilor care nu au fost inca puse in aplicare este esentiala pentru procesul de reforma si pentru ca Romania sa incheie procesul MCV", mentioneaza CE, care invoca decizia Curtea de Justitie a Uniunii Europene conform careia MCV are caracter obligatoriu pentru Romania in toate aspectele sale.Ministrul Justitiei Stelian Ion a declarat ca este important ca politicienii sa gaseasca solutia pentru desfiintarea grabnica a Sectiei Speciale de Investigare a Infractiunilor din Justitie, criticata in raportul CE.