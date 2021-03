Replica taioasa a lui Citu pentru Voiculescu: Sunt de acord cu transparentizarea informatiilor publice, dar legal

Premierul a punctat din nou importanta furnizarii datelor, cu mentiunea ca trebuie sa aiba "avizele necesare". In final, adauga el, vrea sa se asigure ca datele "nu au fost publicate ca sa creeze probleme" si ca urmeaza sa anunte daca va demara controlul. Ipoteticul control care s-ar putea face la Ministerul Sanatatii a suscitat multe discutii tendentioase in spatiul public. Asa ca fac urmatoarele precizari:1. Sustin transparentizarea informatiilor de catre toate autoritatile statului. Oamenii trebuie sa stie date despre cheltuirea banilor publici, despre pandemie, vaccinare si despre orice alta informatie de interes public.2. Este normal sa fac verificari in legatura cu sesizarile pe care le primesc, indiferent de unde sunt. Informatia cum ca nu as fi de acord cu publicarea numarului testelor din fiecare judet este incorecta.3. Reiterez: sunt de acord cu transparentizarea informatiilor de interes public, cu mentiunea ca aceste date trebuie furnizate corect, legal si cu avizele necesare.4. Datele pentru care am primit sesizari sunt legate de vaccinare, iar poza de mai jos cred ca este relevanta. Vreau sa ma asigur ca nu au fost publicate date care sa creeze probleme.In cazul in care voi hotari demararea unui control, cum voi avea un raspuns il voi face public", a scris Florin Citu pe Facebook