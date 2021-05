Citu: Pandemia a aratat cat de importanta e solidaritatea europeana; apartenenta la UE inseamna si acces la suficiente doze de vaccin

"Ziua Europei are o semnificatie deosebita pentru Uniunea Europeana, statele membre si cetateni, in contextul in care efectele pandemiei inca se resimt. Iar apartenenta noastra la Uniunea Europeana inseamna, pe intelesul tuturor, acces la suficiente doze de vaccin pentru Romania. Din 2007 suntem parte din aceasta mare familie europeana. Iar pandemia a aratat cat de importanta este solidaritatea in aceste vremuri dificile", mentioneaza premierul Citu in mesajul sau.De asemenea, el adauga ca Romania va beneficia de cei 29 de miliarde de euro din PNRR pentru dezvoltarea tarii si redresarea sectoarelor economice afectate de pandemie. Florin Citu subliniaza ca se va asigura de acest lucru saptamana viitoare, in cadrul unor discutii la Bruxelles cu oficialii europeni."In curand, vom beneficia de 29 de miliarde de euro, bani pe care ii vom folosi la dezvoltarea Romaniei si la redresarea sectoarelor economice afectate de pandemie. Ma voi asigura de acest lucru saptamana viitoare, cand voi discuta cu oficialii europeni la Bruxelles. Este esential sa continuam pe directia de crestere economica, toti indicatorii de pana acum ne arata ca suntem pe drumul cel bun. Succesul nostru va fi si succesul Uniunii Europene. La multi ani, Europa!", mai afirma premierul Florin Citu, in incheierea mesajului sau.