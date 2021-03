Citu, intrebat daca e multumit de Voiculescu: "Acum nu fac nicio evaluare. Suntem o echipa, suntem la inceput"

"Evaluarea o fac la jumatatea anului. Acum nu fac nicio evaluare a niciunui ministru. Suntem o echipa, suntem intr-o coalitie. Incepem sa implementam bugetul. Deci suntem la inceput, lucram impreuna de putin timp, dar evaluarea se va face la jumatatea anului in functie de obiective si de cum au fost acestea implementate", a afirmat Florin Citu, joi seara, la Digi 24, intrebat fiind cat de multumit este de activitatea ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu.El a subliniat ca acum "se intampla" cu rapiditate lucrurile care trebuie sa se intample la acest minister "Acum se intampla. Asa cum am spus in sedinta de Guvern de astazi au fost anuntate cele 200 de paturi in plus pe care le-am cerut, 80 deja au fost in Bucuresti. Si vor mai aparea si alte lucruri care vor flexibiliza sistemul sanitar care sa ne permita noua ca in acest moment sa alocam mai multe resurse catre pacientii COVID in aceasta perioada", a adaugat primul ministru.Ministrul Sanatatii (MS) a inaintat un raport de activitate de 21 de pagini premierului Florin Citu. In document, Vlad Voiculescu a aratat cum s-a pregatit pentru valul trei al pandemiei cu echipa pe care o coordoneaza la MS, anunta HotNews.ro.