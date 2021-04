Florin Citu, despre implicarea presedintelui Iohannis in medierea crizei politice: "Discutiile intre presedintele Iohannis si mine sunt discutiile noastre"

"Discut foarte des cu presedintele Klaus Iohannis. Discutiile intre presedintele Iohannis si mine sunt discutiile noastre", a afirmat Florin Citu, cand a fost intrebat, la finalul sedintei Guvernului, daca a vorbit cu Klaus Iohannis despre situatia aparuta dupa revocarea ministrului Vlad Voiculescu si despre ce i-a transmis seful statului.Premierul l-a revocat miercuri din functia de ministru al Sanatatii pe Vlad Voiculescu si a preluat interimatul la Sanatate. Vicepremierul Dan Barna , caruia ii propuse interimatul, a refuzat sa il preia.Ulterior, vicepremierul Dan Barna a spus ca revocarea lui Voiculescu, ca este o decizie unilaterala si imatura politic, care ridica semne de intrebare asupra capacitatii premierului de a conduce Romania intr-o perioada delicata. El a precizat ca premierul Florin Citu nu mai are sustinerea USR PLUS si a solicitat o intalnire a coalitiei de guvernare. Premierul Florin Citu a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa cu privire la pozitia USRPlus privind demiterea lui Vlad Voiculescu ca acestia din urma au fost de acord anterior ca remanierea unui ministru intra in atributiile constitutionale ale premierului. Acesta a precizat ca nu intentioneaza sa demisioneze si ca "guvernarea continua"."Ma surprinde putin abordarea. In sedinta de coalitie de luni a fost foarte clar din punctul meu de vedere, s-au discutat atributiile constitutionale ale premierului. Aceste atributii sunt de a evalua si de a propune, atunci cand decide, revocarea, inlocuirea unui ministru. Nu am facut decat sa imi exercit atributiile constitutionale si in acea sedinta toti presedintii de partid au fost de acord ca acestea sunt atributiile premierului si nu vor contesta niciodata sau nu vor pune sub semnul intrebarii atributiile constitutionale ale premierului. Aceasta a fost concluzia de luni, cu aceea am plecat in acea zi", a afirmat Florin Citu, intrebat joi despre reprosul lui Dan Barna ca nu a fost consultat in legatura cu revocarea lui Vlad Voiculescu si ar fi fost pus in fata faptului implinit.Liderul USR, vicepremierul Dan Barna, a declarat miercuri ca revocarea lui Vlad Voiculescu, ca este o decizie unilaterala si imatura politic, care ridica semne de intrebare asupra capacitatii premierului de a conduce Romania intr-o perioada delicata. El a precizat ca premierul Florin Citu nu mai are sustinerea USR PLUS.