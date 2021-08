Cîţu spune că Iohannis nu i-a reproşat episodul din SUA: ”Am discutat despre eveniment şi atât. Am o relație bună cu domnul președinte”

Prezent joi la TVR 1, premierul a fost întrebat dacă preşedintele i-a reproşat faptul că nu l-a anunţat despre condamnarea primită în SUA în urmă cu 21 de ani."Nu. Am discutat despre eveniment şi atât. Nu a fost niciun reproş", a răspuns Florin Cîţu.De asemenea, Cîţu a fost întrebat dacă s-a simţit încurajat de preşedinte în campania pentru şefia PNL "Preşedintele Klaus Iohannis a fost mai mult o inspiraţie pentru mine. Nu. Încurajat, bineînţeles, pentru că am o relaţie, şi s-a văzut, o relaţie bună cu domnul preşedinte, dar este mai mult o inspiraţie, pentru modul în care a ales să facă politică în România. După ani de zile, în care am avut acel tip de politician vechi şi preşedinte, a venit şi a schimbat şi imaginea Preşedinţiei, dar şi modul în care se face politică în România, de aceea am spus că este o inspiraţie pentru mine", a spus premierul.Pe de altă parte, el a criticat faptul că membri din PNL ar fi preluat "retorica PSD "."Critici vor fi întotdeauna, şi la PSD este plin de critici. Ceea ce este trist este să vezi că retorica celor de la PSD este preluată şi de unii dintre colegii din PNL, atunci este trist", a afirmat şeful Guvernului.