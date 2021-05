Florin Citu: De maine, putem sa vaccinam si adolescentii. Ii incurajez pe parinti sa ia cea mai buna decizie pentru copiii lor

"In aceasta pandemie, copiii au suferit foarte mult, au fost izolati (...) si a fost foarte greu sa le explicam de fiecare data de ce. De aici a venit idea acestui program", a explicat premierul.Acesta a vorbit despre vaccinarea adolescentilor si a indemnat parintii sa ia cea mai buna decizie pentru ei."Avem o campanie de vaccinare in derulare si, de maine, putem sa vaccinam si adolescentii . Ii incurajez pe parinti sa ia cea mai buna decizie pentru copiii lor. Trebuie sa intelegem ca este nevoie de cat mai multe personae vaccinate pentru a trece de pandemie", a mai declarant premierul.Guvernul Romaniei lanseaza, luni, Programul National de Suport destinat copiilor in contextul pandemiei de COVID-19 - "Din grija pentru copii". Scopul programului este sa analizeze efectele pandemiei COVID-19 asupra copiilor in plan psiho-emotional, dar si in raport cu riscurile de siguranta online si violenta domestica.Programul va fi structurat pe doua arii de interventie: inteligenta emotionala - managementul emotiilor si siguranta copiilor si va fi coordonat de consilierul de stat din Cancelaria premierului Madalina Turza.La evenimentul de luni participa premierul Florin Citu, ministrul Muncii, Raluca Turcan , Madalina Turza, consilier de stat, reprezentanti ai Ministerului Sanatatii, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, organizatii profesionale, reprezentanti ai autoritatilor locale, organizatii internationale si reprezentanti cu expertiza in domeniu de la nivelul societatii civile.