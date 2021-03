Citu, mesaj de Ziua Detinutilor Politici Anticomunisti: "Multi au murit sau au fost ucisi in temnite. Suferinta si jertfa lor nu pot si nu trebuie uitate"

"Ii omagiem astazi pe toti detinutii politici anticomunisti, care au facut posibil ca noi, romanii, sa traim astazi intr-o tara democratica, eliberata de teroarea deceniilor in care dictatura comunista strivea destinul Romaniei, al unui intreg popor. Sunt oameni pentru care dorinta de a apara libertatea si demnitatea societatii in care traiau a insemnat mai mult decat propria suferinta. O mare parte din viata lor au fost vanati, ei si familiile lor, de temuta masinarie represiva a regimului totalitar, iar multi au murit sau au fost ucisi in temnitele comuniste, departe de familii, uitati sau stigmatizati de societatea acelor vremuri", a scris Florin Citu marti, 9 martie, intr-un mesaj pe pagina sa de Facebook Premierul adauga ca suferinta si jertfa celor care s-au opus autoritatilor totalitare nu trebuie uitate."Cei care am trait acele timpuri intunecate din anii de comunism le suntem datori pentru pretul prea greu pe care l-au platit in numele libertatii si al drepturilor fundamentale de care romanii erau privati atunci. Suferinta si jertfa celor care au avut curajul sa se opuna autoritatilor totalitare nu pot si nu trebuie uitate! Am incredere in puterea noastra, cetateni si autoritati deopotriva, de a veghea impotriva oricarui derapaj antidemocratic si de a nu ne lasa influentati de mesaje populiste si conspirationiste care incearca sa manipuleze situatii dificile, cum este actuala criza sanitara si sa ne deturneze din drumul pe care ni l-am ales", a mai afirmat Citu.