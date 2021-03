Citu, mesaj de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni: "Suntem diferiti prin cultura si traditii, dar aceste diferente nu ne separa, nu suntem adversari"

Citu: Eforturile si sacrificiile noastre ne vor duce spre un viitor mai bun

"15 Martie este Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, cea mai importanta sarbatoare a comunitatii maghiare din Romania. Suntem diferiti prin cultura si traditii, dar aceste diferente nu ne separa, nu suntem adversari, dimpotriva, trebuie sa fim uniti in diversitate, sa devenim mai puternici si mai intelepti, sa construim impreuna, sa cream valori. Intelegerea diferentelor si aprecierea valorilor celuilalt contribuie la recunoasterea reciproca, implicit la o convietuire armonioasa. Astazi sarbatorim comunitatea maghiara din Romania, dar si buna convietuire pe care am dezvoltat-o in ultimele decenii", afirma premierul in mesaj.In opinia sa, 15 Martie este un bun prilej sa ne indreptam spre viitor, este momentul sa punem bazele unui viitor comun, sa dezvoltam impreuna aceasta tara."Sunt ferm convins ca doar impreuna vom reusi sa construim tara in care dorim sa traim. In ultimul an cu totii am trecut prin multe incercari, prin situatii fara precedent. Pandemia ne-a invatat cat de important este sa ai parteneri de incredere, iar acest moment il vom depasi impreuna.Eforturile si sacrificiile noastre ne vor duce spre un viitor mai bun, o viata mai buna pentru noi toti. Dragi concetateni de etnie maghiara, va transmit cele mai bune ganduri cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni. La multi ani tuturor maghiarilor din Romania!", afirma prim-ministrul in finalul mesajului.