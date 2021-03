Premierul Citu: "Nu am emotii. Cred ca o sa fie prima data cand un buget o sa treaca curat prin Parlament"

"Nu, nu am emotii, ati vazut cum a decurs dezbaterea si in comisii. Cred ca o sa fie prima data cand un buget o sa treaca curat prin Parlamentul Romaniei", a afirmat Citu, la evenimentul "Digitalizarea Romaniei, prioritate ZERO", organizat de DC News Media Group. Potrivit prim-ministrului, proiectul bugetului de stat pe 2021 , asa cum a fost configurat, nu poate fi catalogat drept unul al austeritatii."In primul rand, acest cuvant austeritate, de fapt, inseamna reduceri, taieri si eu va provoc sa gasiti in acest buget aceste reduceri si aceste taieri. (...) Bugetul are o crestere a cheltuielilor totala de 5% aproape, mergem la 444,9 miliarde de lei, cheltuielile cresc, nu putem sa vorbim de austeritate.Daca ne uitam la investitii, cheltuielile cresc cu aproape 8,3 miliarde lei, nici vorba de austeritate. Ne uitam la cheltuielile de personal si acolo exista o crestere, ne uitam si la cheltuielile cu asistenta sociala, pensii, alocatii, etc., cresterea este de aproape 10,2 miliarde de lei.Deci, nu gasesc un domeniu unde sa fie taieri, de aceea nu inteleg aceasta legatura cu austeritatea, in afara de discursul politic, dar, ma astept la specialisti, la profesionisti, sa se uite exact la buget si sa vedem cum este construit", a explicat Florin Citu.