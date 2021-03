Premierul anunta ca nu este de acord cu exceptii in sectorul public la proiectul privind interzicerea cumulului pensie-salariu

"Am vazut proiectul, sunt cateva lucruri care trebuie modificate, dar arata foarte bine acel proiect si il sustin foarte mult", a spus Citu, la Palatul Parlamentului.Intrebat daca vor exista exceptii in proiect pentru profesori si medici, premierul a raspuns: "Nu. In cadrul personalului angajat in sectorul public nu sunt de acord cu exceptii si vom vedea daca poate sa fie o exceptie, ceva special, dar nu sunt de acord cu exceptiile".El a afirmat ca proiectul de act normativ va fi in transparenta publica."Acest proiect, pe langa interzicerea cumulului de pensii cu salarii , vine cu un lucru foarte important - la cerere poti sa te pensionezi dupa varsta de 65 de ani. Poti sa mergi pana la 70 de ani. (...) Eu zic ca e un lucru foarte important si schimba total paradigma pe care am vazut-o pana acum in Romania si va incerca sa rezolve o problema pe termen lung cu sustenabilitatea sistemului de pensii", a declarat prim-ministrul.