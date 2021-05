Premierul Citu o sa numeasca un nou sef al Politiei Romane "in viitorul foarte apropiat". Anuntul ministrului Bode

Lucian Bode a precizat ca in primele patru luni ale acestui an au fost operate in cadrul Politiei, Jandarmeriei si Politiei de Frontiera peste 250 de imputerniciri, iar pentru a rezolva problema resursei umane in Ministerul Afacerilor Interne este nevoie de stabilitate pe functiile de conducere. In viitorul foarte apropiat , domnul prim-ministru va numi un sef al Politiei Romane, pentru ca, stiti foarte bine, inspectorul general al IGPR are rol de secretar de stat si este in atributul prim-ministrului (aceasta numire n.red.). Dupa care, impreuna cu Academia de Politie, impreuna cu structurile asociative, cu sindicatele, cu colegii din conducerea MAI (...), cu totii ne vom aseza la masa si vom demara un program de reforma in MAI, reforma care obligatoriu trebuie sa contina si organizarea de concursuri pe posturi de la baza pana la varf si la toate nivelurile", a afirmat ministrul Lucian Bode.