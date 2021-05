Premierul Citu acuza PSD ca nu s-a implicat in campania de vaccinare. "Sta pe margine si critica"

"Acum campania merge in tara, aducem vaccinul aproape de fiecare roman si am vorbit cu prefectii, presedintii de Consilii Judetene, primari. As vrea sa fac un apel la toti primarii, nu doar din PNL , pentru ca si primarii PSD trebuie sa se implice in aceasta campanie, nu doar sa stea pe margine si sa critice campania de vaccinare. Pana acum nu am vazut vreun lider al PSD care sa mearga intr-un centru de vaccinare si sa promoveze campania de vaccinare. Nu i-am vazut. I-am vazut tot timpul criticand campania de vaccinare, criticand cifre, dar nu i-am vazut sa mearga intr-un centru de vaccinare si sa spuna: veniti sa va vaccinati. Eu nu am vazut pe cineva din opozitie. Aceasta campanie de vaccinare este a tuturor romanilor, daca vreti sa avem succes, nu se poate face cand jumatate din primarii din Romania, care sunt ai PSD, sa nu participe la campania de vaccinare, sa stea doar pe margine", a afirmat Citu, la B1Tv.El a spus ca provocarea pentru clasa politica este sustinerea campaniei de vaccinare."Nu am vazut niciunul dintre liderii opozitiei, unii chiar sunt impotriva - avem lideri ai opozitiei din Parlament, oameni care sunt impotriva vaccinarii - dar liderul celui mai mare partid de opozitie din Parlament nu l-am vazut sa mearga sa faca campanie de vaccinare. Si asta este provocarea pentru clasa politica din Romania. Cu totii trebuie sa facem campanie in Romania si ar trebui, domnule Ciolacu, sa mergeti si dumneavoastra sa sustineti aceasta campanie de vaccinare", a adaugat Citu.