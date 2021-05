Premierul Citu le raspunde tinerilor din Vama Veche care i-au cerut ca restrictiile de circulatie sa inceapa mai tarziu: "Va promit ca ne vedem vara aceasta si in Vama"

Conform unui material difuzat de stirile Pro TV, cativa tineri l-au invitat pe premier alaturi de ei, in Vama. Restrictiile sunt cum sunt , sunt ok, este o situatie grea, intelegem, le respectam, doar ca ar trebui marit un pic termenul, ca e cam nasol la 10 sincer. Domnul Citu a fost OK ca premier, dar vrem sa ne distram si noi, credem in virus, ne-am vaccinat. Domnul premier va asteptam la Vama Veche, ne-am facut si vaccinul, suntem vaccinati toti", i-au transmis tinerii premierului."Multumesc. Va promit ca ne vedem vara aceasta si in Vama. Va multumesc ca ati ales sa va vaccinati. Doar asa revenim la all-nighters", le-a replicat premierul intr-o postare pe Facebook.