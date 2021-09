Cum s-a sucit în doar două luni Florin Cîțu în privința miliardelor pentru primari. De la "nu mai facem PNDL" la "simbolul modernizării României"

PNDL 1 și PNDL 2, încă 2.700 de șantiere deschise

USR PLUS vrea un PNDL transparent

E vorba de bani mulți în joc, peste 10 miliarde de euro, după care primarii comunelor din România tânjesc pentru a derula lucrări de investiții în comunitățile pe care le păstoresc, lucrări mult mai simplu de obținut și de decontat decât investițiile din fonduri europene.Iar cum primarii liberali vor reprezenta marea masă a delegaților la Congresul PNL, Florin Cîțu joacă această carte politic, deși în urmă cu două luni gândea cu totul și cu totul altfel despre PNDL, transpus acum în Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.În 29 iunie, premierul anunța că nu se mai face PNDL, întrucât, prin Compania Națională de Investiții sunt deja depuse proiecte de 7 miliarde lei.„În CNI avem deja proiecte de 7 miliarde de lei și pornim de aici. Putem să avansăm orice cifră vrem: 80 de miliarde, 90 de miliarde. Putem să avansăm ce vrem noi, dar astăzi și ceea ce putem să finanțăm în momentul acesta prin buget avem 7 miliarde de lei în CNI, acestea sunt proiectele, nu sunt mai multe… Nu mai facem PNDL. Sunt programe care vor fi targhetate exact acolo unde investițiile au și profitabilitate prin Compania Naţională de Investiţii”, spunea Florin Cîțu pe 29 iunie, la puțin timp după ce Ludovic Orban a avansat ideea unui nou Plan Naţional de Dezvoltare Locală, cu numărul 3.În urmă cu două zile, Cîțu a declarat că noul program de dezvoltare este "un simbol al modernizării României după 30 de ani".În mediile liberale se vorbește că Ludovic Orban avea primarii de partea sa, după ce a avut discuții aplicate cu ei în teritoriu cu privire la găsirea celor mai bune metode de finanțare a proiectelor locale din fonduri guvernamentale. De aici graba lui Florin Cîțu de a aproba cât mai urgent acest program.Trebuie spus că nici Ludovic Orban nu a fost în trecut un fan al PNDL. Când încă era prim ministru, chestionat în legătură cu eventualitatea unui PNDL 3, Ludovic Orban a răspuns.„Întâi să finalizăm PNDL 1 şi PNDL 2, după ce ştim cu precizie ce tipuri de proiecte vor fi finanţate din bugetul UE 2021-2027 şi de asemenea din Programul naţional de Rezilienţă şi Recuperare. În momentul în care vom şti foarte clar ce proiecte de investiţii ale autorităţilor locale vor fi finanţate prin cele două surse venite de la bugetul UE, vom face complementar un PNDL 3, dar repet, după ce se termină PNDL 1 şi PNDL 2”, spunea Orban în octombrie 2020.La momentul actual, mai sunt încă în execuție încă 2.700 de proiecte din PNDL1 și PNDL 2, iar de mai bine de două luni primarii au fost înștiințați de la Ministerul Dezvoltării că nu mai sunt bani la buget pentru continuarea lor. Nici până astăzi nu s-a făcut rectificarea de buget pentru deblocarea sumelor. Prin urmare, șantierele PNDL 1 și 2 ar mai putea să mai rămână deschise mult și bine, dar în timpul acesta se vor adăuga alte mii de șantiere, odată cu aprobarea celei de a treia variante care poartă numele importantului savant român.Deși clamează sus și tare că PNDL 3 este un program al hoției, care „deschide larg ușa fraudelor, îngroașă portofelele baronilor locali și ale firmelor apropiaților lor”, un proiect moștenit de la Dragnea, USR PLUS nu este nici e departe împotriva programului de investiții Anghel Saligny, așa cum pare la prima vedere.De altfel, liderii USR PLUS au și depus zece amendamente la programul de 50 de miliarde de lei, cu lucruri care țin mai mult de transparența cheltuielilor. Ultimul amendament chiar la asta se referă, respectiv crearea unui sistem informatic, public, care să cuprindă toate informațiile legate de proiect (punctaj, contractor, durată, stadiu de execuție și plăți etc.)