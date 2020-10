Citu, reactie la proiectul lui Zamfir: Ciolacu foloseste hamsterul lui Dragnea si face o lege doar pentru mine

"Inginerul sef peste comisia economica, da se intampla de ani bun in Parlament, si campion la legi respinse de CCR isi pune semnatura pe inca o mizerie de lege", a adaugat ministrul de Finante."Marcel Ciolacu foloseste hamsterul lui Dragnea si face o lege doar pentru mine! Sunt disperati si incearca orice doar sa scape de mine. Marcel Ciolacu a gasit unealta perfecta sa-i faca munca de jos - hamsterul lui Dragnea. Inginerul sef peste comisia economica, da se intampla de ani bun in Parlament, si campion la legi respinse de CCR isi pune semnatura pe inca o mizerie de lege", a scris Florin Citu pe Facebook Liberalul precizeaza ca proiectul de lege este facut special pentru el si are scopul de a-l trimite la inchisoare."O lege facuta special pentru mine si care are ca scop sa ma trimita la puscarie. Forteaza aprobarea pana la alegerile parlamentare. Lui Marcel Ciolacu si hamsterului lui le spun doar atat. Nu va mai agitati tovarasi. Mai este putin si scapam Romania de voi", a conchis Citu.Senatorul PSD Daniel Zamfir a depus la Senat , in procedura de urgenta, un proiect de lege care prevede sanctionarea cu inchisoarea intre 6 luni si 3 ani pentru ministrii care refuza in mod repetat sa se prezinte la audieri in comisiile de specialitate, comisiile de ancheta sau in Parlament.