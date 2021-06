Citu, despre numirea si demiterea lui Marian Murgulet in doar doua zile: Decizia a venit in urma unor informatii pe care le-am primit

El a adaugat ca a revenit asupra hotararii cu privire la numirea lui Murgulet atunci cand a aflat o anumita informatie despre care a precizat ca nu este una publica."In primul rand aveti o informatie gresita. Nu acordul BEX este, se face acordul BPN. In acelasi timp, numirile acestea sunt politice. Eu am spus de fiecare data ca imi voi rezerva dreptul atunci cand o numire, chiar daca a trecut de BPN, nu este o numire care ne reprezinta ca Guvern sa am o alta opinie fata de BPN. Si au fost mai multe situatii. Iar aici cum am aflat o informatie care mergea in aceasta directie, am revenit asupra deciziei. Sunt foarte ferm in ceea ce priveste oamenii care vin si pe care ii numesc in Guvern. Daca as fi avut informatia in momentul respectiv asi fi facut numirea", a afirmat Florin Citu , intrebat de ce a revenit asupra deciziei privind numirea lui Marian Murgulet si daca a avut acordul in BEX al PNL cand a facut aceasta numire in functia de secretar de stat.Chestionat despre ce informatii este vorba care l-au facut sa revina asupra deciziei in ceea ce il priveste pe Murgulet, premierul a raspuns: "Este o informatie care mi-a venit dupa aceea. Multe informatii nu sunt publice, sa stiti. Fac verificari pentru toata lumea. Unele informatii sunt publice".Intrebat daca a primit un telefon in acest sens de la seful statului Klaus Iohannis prim-ministrul Florin Citu a replicat. "Nu am primit vreun telefon de la presedinte ".Marian Murgulet a fost eliberat din functia de secretar de stat la Ministerul Cercetarii la o zi de la numirea in functie, potrivit deciziei publicate miercuri in Monitorul Oficial. Surse din PNL au afirmat, pentru News.ro, ca numirea sa nu a avut acordul BEx si nici nu a fost supus unei verificari prealabile.Decizia numirii lui Marian Murgulet ca secretar de stat in Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, condus de Ciprian Teleman, a fost publicata marti in Monitorul Oficial.Miercuri, in Monitorul Oficial, a fost publicata decizia de eliberare a sa din functie.