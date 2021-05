Florin Citu anunta o reforma a sistemului de pensii. "Asa cum este acum, daca nu facem nimic, colapseaza"

"In acest moment, exista in coalitie un grup de lucru care se ocupa de reforma pensiilor si la Ministerul Muncii. Vom avea o reforma a sistemului de pensii care are un obiectiv foarte clar, nu este doar de a recalcula pensiile in Romania, obiectivul este de a reaseza sistemul de pensii ca sa fie sustenabil si peste 10 -15 de ani. Asa cum este astazi, daca nu facem nimic, in 15 ani, colapseaza", a declarat Florin Citu la B1TV.Intrebat daca solutia este sa se iasa la pensie la 70 de ani, premierul a declarat ca sunt mai multe solutii."Nu, sunt mai multe solutii si nu avem nimic concret in acest moment. Sunt mai multe solutii, ne uitam ce au facut si alte tari. Ideea pe care au speculat-o (cei din opozisie - n.r.) este ca se discuta despre un obiectiv de a creste speranta e viata in Romania. Este un obiectiv important pentru noi, inseamna ca vom fi mai sanatosi, vom fi o societate mai puternica, mai sanatoasa. Sunt doua obiective, de a elimina saracia si de a creste speranta de viata a Romaniei", a declarat Citu.Intrebat, de asemenea, daca varsta de pensionare va fi corelata cu cresterea sperantei de viata, Citu a declarat ca "nu discuta nimeni asa ceva"."Vom vedea cand vom face legea pensiilor . Nu discuta nimeni asa ceva. Rolul acestor grupuri de lucru este de a avea discutii (...) Deciziile le vom lua si le vom comunica", a declarat prim-ministrul.Ministerul Muncii a transmis, luni, ca nu exista discutii in Guvern cu privire la majorarea stagiului minim de cotizare pentru pensie si nici nu doreste eliminarea pensionarii anticipate. Ministerul precizeaza ca stagiul minim este de 15 ani, iar stagiul complet este de 35 de ani.