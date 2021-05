Florin Citu anunta ca restaurantele si hotelurile ar putea fi deschise la 100% din capacitate pentru persoanele vaccinate, de la 1 iunie VIDEO

Intrebat de jurnalisti daca este posibil sa se renunte la purtarea mastii, premierul a raspuns "Ne gandim la 1 august"."Vreau sa le multumesc romanilor ca am avut o sarbatoare pascala linistita, fara niciun fel de evenimente. Oamenii au inteles sa respecte regulile in vigoare si se vede ca avem rezultate din ce in ce mai bune in ceea ce priveste rata de pozitivare", a declarat premierul, intr-o declaratie de presa.Potrivit acestuia, niciun judet nu mai are rata peste 3 la mie, asta pentru ca s-au respectat masurile, iar rata de vaccinare a crescut.Citu s-a referit din nou la tinta de 5 milioane de persoane vaccinate pana in iunie."Singura solutie de a scapa de pandemie este sa ne vaccinam", a afirmat premierul."Avem rezultate din ce in ce mai bune in ceea ce priveste rata de pozitivare, Bucurestiul este sub 3 la mie. De fapt nu mai este niciun judet peste 3 la mie. Campania de vaccinare a avut un efect pozitiv. M-am uitat la Bucuresti, Cluj, Constanta, toate sunt la peste 20% rata de vaccinare. Este clar ca in orase am avut un ritm puternic pe care trebuie sa-l pastram. Aceasta este legatura dintre vaccinare si scaderea ratei de pozitivare. Este ceea ce am spus de la inceput, sa avem pana la 1 iunie 5 milioane de persoane vaccinate.De la 1 iunie putem vorbi de fara masca pe plaja, de exemplu, la munte, daca mergem in drumetie. Dar putem vorbi de facilitati pentru persoane vaccinate. De exemplu restaurate la capacitate 100% pentru persoane vaccinate. La fel al hoteluri, sa fie capacitate de 100% in ceea ce priveste persoanele vaccinate", a mai declarat Citu.