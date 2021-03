Citu a cerut o ancheta rapida la Onesti: "Daca din cauza lucratorilor din politie s-a ajuns in aceasta situatie, trebuie sa fie facuti raspunzatori"

Florin Citu a fost intrebat, miercuri, despre cazul de la Onesti si daca este multumit de interventia politistilor."Am vorbit cu domnul Bode despre acest caz ieri toata ziua. Am cerut o ancheta rapida. Si in acelasi timp sa ia masuri daca se dovedeste ca au fost vinovati din cadrul lucratorilor din politie. Deci nu accept ca daca se dovedeste ca din cauza lucratorilor de politie s-a ajuns la acest rezultat, cei care sunt vinovati sa fie facuti raspunzatori imediat. Ancheta cat mai rapid, asta i-am cerut domnului Bode, dupa aceea cand avem rezultatele, va veni si cu deciziile", a declarat Florin Citu.Anterior, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat, referindu-se la cazul de la Onesti, ca daca politistii au vazut ca nu dau rezultate negocierile, poate ar fi fost nevoie sa treaca la o alta abordare si a precizat ca au loc verificari ale structurilor din Ministerul Afacerilor Interne care vizeaza desfasurarea inteventiei.Lucian Bode a fost intrebat, miercuri, daca situatia de la Onesti a degenerat dupa ce una dintre victimele barbatului a incercat sa se apere. Am auzit aceasta afirmatie si acest lucru va rezulta din ancheta, avem acolo, dincolo de cercetarea noastra, avem o ancheta penala, preluata de Parchet si va rezulta din ancheta acest lucru daca intr-adevar, si asta pe baza declaratiilor martorilor, una dintre victime l-ar fi atacat pe criminal si de acolo ar fi fost acel declic la 16.55 cand dupa o perioada de liniste in care toate lucrurile pareau ca evolueaza intr-o directie buna a negocierilor, practic s-a intamplat acest lucru. Ancheta va dovedi acest lucru pe baza declaratiilor martorilor", a explicat Bode.El a mentionat ca verificarile MAI vizeaza componenta interventiei."Verificarile noastre vizeaza cea de-a treia componenta, cea a analizei interventiei. Daca au vazut ca nu dau rezultate aceste negocieri si componenta asta a negocierilor, poate ca ar fi fost nevoie sa treaca la alta abordare. Cu siguranta din ancheta noastra trebuie sa rezulte un lucru foarte clar, daca negocierile nu duceau la un deznodamant pentru Politie, care era planul doi, ce ar fi avut in plan sa faca", a mai transmis ministrul Afacerilor Interne.Lucian Bode a mai afirmat ca cei vinovati trebuie sa raspunda in fata legii. Cei vinovati trebuie sa raspunda , sa raspunda in baza regulamentelor noastre interne, sa raspunda in fata legii. Dar noi suntem obligati sa tragem invatamintele din aceasta tragedie si sa luam toate masurile care o astfel de situatie sa nu se mai repete", a precizat Bode.El a mentionat ca este incorecta afirmatia potrivit careia structurile prezente la fata locului nu erau echipate corespunzator."In ceea ce priveste dotarea structurilor noastre, am vazut in spatiul public o afirmatie incorecta, ca structurile prezente la fata locului nu erau echipamente corespunzator. Este fals. Ca structurile sunt chemate sa intervina in momentul in care s-a dat ordinul sa intre in incaperea respectiva nu erau echipate este fals", a declarat Lucian Bode.