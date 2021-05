Citu afirma ca isi doreste o functie in conducerea PNL: "O sa avem congres si discutam"

Intrebat de jurnalisti despre o intalnire cu Emil Boc pentru a discuta o eventuala sustinere a primarului de Cluj in cadrul congresului PNL, Citu a replicat: "Foarte informati sunteti. Domnul Boc este in Bucuresti in aceste zile si ne vedem de fiecare data cand vine in Bucuresti".Intrebat, de asemenea, daca isi doreste o functie in conducerea PNL, Citu a afirmat: "Bineinteles"."Ceea ce discut eu in privat cu colegii mei ramane in privat", a subliniat el.Florin Citu a afirmat ca experianta sa poate ajuta PNL."Am spus intotdeauna ca eu cred ca experienta pe care am acumulat-o ca parlamentar, ministru de Finante si premier este o experienta care poate sa adauge, sa ajute partidul din orice pozitie", a sustinut premierul.Intrebat care este relatia sa cu Ludovic Orban in acest moment, Citu a replicat: "Una foarte buna".Intrebat ulterior daca este posibil sa il sustina pe Ludovic Orban pentru sefia PNL, Citu a spus ca deocamdata nu crede ca este vreun candidat.Atunci cand i s-a spus ca Orban si-a anuntat candidatura, el a afirmat: "Am inteles, o sa avem Congres si discutam, vedem care sunt candidatii si atunci puteti vedea si sustinerea mea".Ludovic Orban a declarat ca oricine vrea sa candideze la sefia PNL o poate face si, in cazul in care va avea un contracandidat la functia de presedinte al formatiunii, il asigura pe acesta ca va desfasura o campanie corecta, pozitiva si care sa fie spre binele partidului.