Angajatii CJ Prahova "au intors" revolutia anuntata de noul presedinte. Concedierile a zeci de angajati, suspendate in instanta

Intre timp, angajati ai institutiei au cerut in instanta si anularea hotararii adoptate, la propunerea noului presedinte al CJ Prahova, liberalul Iulian Dumitrescu, in prima jumatate a lunii noiembrie la scurt timp de la constituirea noului Consiliul Judetean.Patru angajate ale Consiliului Judetean Prahova, care au atacat in instanta o hotararea adoptata de consilieri judeteni in luna noiembrie, au obtinut in instanta suspendarea punerii in aplicare a documentului care prevedea reducerea cu 101 posturi a organigramei aparatului propriu a Consiliului Judetean.Decizia pronuntata de sectia de contencios administrativ a Tribunalului Prahova, este executorie si poate fi atacata cu recurs in cinci zile de la comunicare.Surse din CJ Prahova a declarat pentru News.ro ca actiunea in instanta a fost initiata de patru salariate ale CJ, intre care trei juriste, precizand ca multi alti angajati s-au temut de eventuale repercusiuni daca participa la actiunea initiata de cele patru angajate.In paralel, a fost introdusa in instanta o alta actiune care are ca rol anularea hotararii in urma careia aproximativ 90 dintre salariatii Consiliului Judetean Prahova ar urma sa fie concediati.In 13 noiembrie, consilierii judeteni din Prahova au votat o hotarare care prevede reducerea cu 101 posturi a aparatului propriu al administratiei publice judetene. Dintre cele 101 posturi care ar urma sa dispara din organigrama zece nu sunt ocupate, declarau la acel moment oficiali ai institutiei.Decizia votata de alesii judeteni ta initiativa noului presedinte al CJ Prahova, liberalul Iulian Dumitrescu, a fost anuntata de institutie in aceeasi zi, drept "reducere de Black Friday".Presedintele CJ Prahova a anuntat de asemenea ca doreste desfiintarea a doua directii din cadrul Consiliului Judetean.Citeste si: Noul sef al CJ Prahova concediaza 101 angajati si desfiinteaza doua directii cu 164 de posturi. Suma uriasa economisita anual