Clarificarile lui Iohannis. Ce spune presedintele despre certificatul de vaccinare

Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, intrebat daca sustine ideea certificatului de vaccinare, ca acesta poate fi folosit pentru motive medicale, de exemplu o persoana sa intre pe baza acestui document care sa ateste ca fie e vaccinata, fie a facut testul si este negativ sau ca a trecul prin boala COVID-19. Seful statului a adaugat ca astfel de certificate nu pot fi folosite pentru a ingradi libertatea de miscare."Trebuie sa clarific un pic. Nu am fost reticent fata de ideea unui certificat. Am fost reticent fata de ideea unui pasaport discriminatoriu de vaccinare. Nu cred ca putem sa facem o discriminare pe baza vaccinarii. Nu putem sa impartim cetatenii europeni in doua categorii - unii sa mearga in concediu si altii sa nu mearga. Deci sunt drepturile care sunt statuate si care sunt garantate pentru toata lumea, insa acest certificat de vaccinare poate fi folosit pentru motive medicale.De exemplu , daca vreti sa mergeti intr-o tara in concediu si aveti certificatul ca fie v-ati vaccinat, fie ati facut testul si nu sunteti pozitiv sau ca ati avut boala, probabil ca puteti sa intrati acolo fara alte formalitati si fara sa trebuiasca sa stati in carantina. E un lucru destul de important", a afirmat Klaus Iohannis, intrebat marti intr-o conferinta de presa la Palatul Cotroceni daca si-a schimbat atitudinea reticenta fata de certificatul de vaccinare despre care vor fi discutii miercuri in Parlamentul European.Seful statului a adaugat ca certificatul de vaccinare nu trebuie folosit ca un instrument al discriminarii."Pe de alta parte, nu putem sa folosim astfel de certificate pentru a ingradi de exemplu libertatea de miscare. Daca o persoana nu are acest certificat, nu i se poate spune ca nu are voie sa calatoreasca in Europa. Are voie, dar va trebui sa respecte restrictiile care sunt in vigoare pentru persoanele din statul respectiv. Deci nu existenta certificatului este problematica, ci felul cum il folosim. Sa il folosim pentru motive medicale, dar sa nu facem din acest instrument un instrument al discriminarii", a explicat presedintele.Intrebat daca sustine ideea ca certificatul de vaccinare sa fie folosit de agentii economici, de exemplu pentru accesul la festivaluri, la restaurant, seful statului a raspuns: "Aceste lucruri vor fi analizate foarte, foarte atent si ne vom exprima asupra acestei chestiuni".