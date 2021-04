Europarlamentarul Claudiu Manda a fost trimis in judecata de DNA. Ce acuzatii i se aduc sotului Olgutei Vasilescu

Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a europarlamentarului PSD Claudiu Manda , sotul primarului Craiovei, Lia Olguta Vasilescu. DNA il acuza pe Manda de folosirea influentei ori autoritatii ca persoana cu functie de conducere intr-un partid , in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Acuzatiile vizeaza perioada cand acesta era presedintele PSD Dolj.Alaturi de europarlamentar a mai fost trimis in judecata si Mariu-Nicolae Simcelescu, la data faptei directorul Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Dolj, sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite pentru altul.Ce au retinut procurorii in rechizitoriul intocmit:In calitate de presedinte al organizatiei judetene Dolj a unui partid, inculpatul Manda Iulian-Claudiu ar fi intervenit, la data de 05 iunie 2015, pe langa directorul AJPIS Dolj, inculpatul Simcelescu Marius-Nicolae, simpatizant si militant al aceluiasi partid, ocazie cu care si-ar fi folosit influenta si autoritatea ce decurgeau din calitatea de presedinte al organizatiei judetene, pentru a-l capacita pe director sa se implice in solutionarea favorabila a problemelor beneficiarilor de ajutor social din comuna Bratovoesti (Dolj), lucru pe care directorul institutiei l-ar fi facut prin incalcarea legii.Interventia inculpatului Manda Iulian-Claudiu ar fi avut drept scop obtinerea, in mod necuvenit, pentru sine, pentru partid si pentru primarul comunei Bratovoesti, a sprijinului electoral al beneficiarilor de ajutor social din comuna Bratovoesti, fata de care, AJPIS Dolj dispusese anterior recuperarea sumelor obtinute in mod nelegal cu titlu de venit minim garantat (VMG) si de a le procura acestora, tot in mod necuvenit, un folos reprezentat de scutirea lor de a mai restitui sumele datorate catre AJPIS Dolj.Aceasta, in conditiile in care anterior, a avut loc un control desfasurat de Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala (AJPIS) Dolj prin care s-a constatat ca aproape 50% din persoanele verificate au incasat in mod necuvenit, in diferite perioade de timp, venitul minim garantat (VMG), intrucat nu erau indeplinite o serie de conditii esentiale cerute de Legea nr. 416/2001 pentru acordarea ajutorului social.Ca urmare, AJPIS Dolj a emis decizii de recuperare de la persoanele mentionate in actul de control a sumelor platite necuvenit cu titlu de VMG, iar concomitent a incunostintat aceste persoane ca trebuie sa restituie in cel mai scurt timp sumele respective.In acest context, in urma discutiei purtate in data de 05 iunie 2015 cu Manda Iulian-Claudiu, Simcelescu Marius-Nicolae ar fi actionat contrar dispozitiilor legale si ar fi dispus, in perioada imediat urmatoare discutiei, respectiv 05-29 iunie 2015, intocmirea unui referat de stornare pe care l-ar fi aprobat si in baza caruia au fost sterse, in mod nelegal, datoriile celor 59 de beneficiari care primisera necuvenit ajutoare sociale.Ca urmare, AJPIS DOlj a suferit un prejudiciu de 315.850 lei, reprezentand bani nerecuperati de la cele 59 de persoane mentionate procesul-verbal de control al AJPIS DOlj si in cazul carora se emisesera deja deciziile de recuperare a sumelor platite necuvenit.AJPIS Dolj s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 315.850 lei, reprezentand prejudiciu material cauzat prin fapta inculpatului Simcelescu Marius-Nicolae.Dosarul a fost trimis spre judecare la Inalta Curti de Casatie si Justitie (instanta competenta pe motiv ca unul dintre inculpati este in prezent membru al Parlamentului European) cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.Anterior, procurorii au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art. 483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoastere a vinovatiei a inculpatului MARIN ION, la data faptei primar al comunei Bratovoesti (Dolj), pentru savarsirea infractiunilor de instigare la folosirea influentei sau autoritatii de catre persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unui partid politic in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite si fals intelectual in forma continuata.Prin sentinta penala nr. 462 din 29.10.2020, definitiva prin neapelare la data de 16.11.2020, Tribunalul Dolj a admis acordul de recunoastere a vinovatiei mentionat si l-a condamnat pe inculpatul MARIN ION la o pedeapsa de doi ani inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de doi ani si interzicerea, pe o perioada de doi ani de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si de a ocupa o functie care implica exercitarea autoritatii de stat.