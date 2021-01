Claudiu Nasui, despre concedierea angajatilor agentiilor si companiilor de stat: "Nu voi accepta lucrul acesta de la nici un partid, nu ma intereseaza de la cine sunt"

"Sunt sute de astfel de cazuri, de agentii si de companii care exista in Romania, despre care nu stie nimeni, care sunt pure sinecuri politice si care in general au fost folosite pentru salarizarea activului de partid si alte lucruri asemenea si a da posturi importante unor oameni care au fost influenti dintr-un motiv sau altul politic", a declarat Claudiu Nasui pentru rfi.ro In plus, spune el, nu va accepta abateri, indiferent despre ce partid politic este vorba."Nu ma intereseaza, pot fi pusi de USR , de PNL , de PSD , coruptia si genul acesta de bataie de joc la adresa banului public, nu ma intereseaza culoarea din spatele careia se intampla. Bine, USR nu are cum sa aiba, ca suntem prima oara la guvernare, dar nu voi accepta lucrul acesta de la nici un partid, nu ma intereseaza de la cine sunt", a mai declarat Claudiu Nasui.Citeste si: Plangere penala dupa eroarea Spitalului Floreasca, unde cadavrele au fost incurcate