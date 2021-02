Cum justifica Ministerul Economiei delegarea atributiilor catre secretarii de stat pentru semnarea actelor

In mod normal, ministrul este cel care semneaza actele admnistrative legate de companiile de stat din subordine, lucru care poate fi verificat usor inclusiv in informarile de pe BVB pentru cele listate. In mod obisnuit este delegata semnatura pentru perioadele in care ministrul este plecat in delegatii sau concediu, potrivit Hotnews.ro "Delegarile de tipul asta sunt un gest banal. Ministrii le fac, in mod curent si le-au facut dintotodeauna. Daca nu fac delegari de responabilitati, secretarii de stat sunt de decor.Ministrul, apoi, ii coordoneaza pe secretarii de stat. Altfel, rolul lui este sa se ocupe de obiectivele mari ale Ministerului", a declarat Ionut Tudorica in numele ministrului Ministrul Economiei, Claudiu Nasui , a semnat joi mai multe ordine prin care si-a delegat atributiile catre secretarele de stat Simona Carmen Fatu, Valentina Saygo si Daniela Nicolescu, incepand cu 18 februarie, potrivit unor documente obtinute de HotNews.