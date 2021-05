Ministrul Economiei sare in apararea lui Tolontan: Nu va lasati intimidati! Nu conteaza pe cine investigati, puteti sa ma investigati si pe mine

Nasui le-a mai transmis jurnalistilor ca nu conteaza pe cine investigheaza, "puteti sa ma investigati si pe mine sau USR -PLUS", intrucat indemnul sau va ramane acelasi, si anume sa nu se lase intimidati."Mafia versus presa de investigatie.Stiu ca presa de investigatie nu are nevoie de incurajarea mea sau de cea a oricarui politician. Jurnalistii de investigatie se lupta cu mafia din vechea clasa politica de mult mai mult timp decat USR-PLUS sau oricare politician.Dar, vazand actiunea primarului Baluta, care incearca sa opreasca iesirea la lumina a anchetelor folosind procuratura, nu avem cum sa ramanem impasibili. In calitate de co- presedinte al filialei USR-PLUS Bucuresti simt nevoia sa spun, ca sa fie clar ca exista si politicieni care lupta cu mafia: Nu va lasati intimidati!Nici nu conteaza pe cine investigati. Puteti sa ma investigati si pe mine si USR-PLUS. Indemnul meu va fi acelasi.Faptul ca exista oameni care fac munca de investigatie este una dintre garantiile unei societati libere", a transmis Claudiu Nasui vineri, pe Facebook Un mesaj asemanator a fost transmis vineri dimineata si de catre primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, care a subliniat ca "presa adevarata" trebuie lasata sa isi faca treaba.Mesajele vin dupa ce ieri, jurnalistul Catalin Tolontan, coordonatorul publicatiilor Libertatea si Gazeta Sporturilor, a fost chemat pentru audieri la DIICOT, in urma unei plangeri facuta de primarul Sectorului 4, Daniel Baluta. Acesta s-a considerat lezat de materialele de presa publicate in Libertatea si a cerut la Judecatoria Sectorului 2 stergerea articolelor despre el, pedepsirea ziaristilor la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii si condamnarea lor penala, catre DIICOT.