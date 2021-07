EXCLUSIV "Ne asteptam sa fim creditati cu mai mult". Ce scuze invoca sefii AUR pentru esecul catastrofal la alegerile din Basarabia

"Maia Sandu sa alunge Sputnik de la Chisinau!"

Liderul AUR spune ca rezultatul alegerilor poate fi privit "din mai multe unghiuri", iar la numarul de voturi, in comparatie cu scrutinul din decembrie 2020, AUR ar fi inregistrat o crestere."Depinde de perspectiva. Noi in decembrie am luat in Basarabia 3.000 de voturi. Acum am luat peste 7.000 de voturi. Din aceasta perspectiva este o crestere, dar nu vreau sa o livrez ca pe o victorie. Vreau sa explic ca sunt mai multe unghiuri din care poti privi rezultatele. Ce este absolut cert si evident pentru toata lumea este o polarizare extrema a votului, intre cei doi mari actori ai scenei politice basarabene: PAS si Blocul Socialistilor si Comunistilor.Din punctul meu de vedere, electoratul din Republica Moldova s-a comportat ca la un tur 3 al alegerilor prezidentiale mizand pe unul dintre principalii candidati, adica Maia Sandu si Igor Dodon . Voturile au mers la aceste doua partide care apartin celor doi oameni politici care s-au confruntat in alegerile prezidentiale. Nu a mai fost loc pentru alti competitori politici. Abia a reusit sa treaca pragul SOR", a declarat Claudiu Tarziu, pentru"Evident ca nu suntem multumiti de rezultat. Ne asteptam sa fim creditati cu mai mult. Sunt foarte multi unionisti care au votat cu PAS pentru ca au vrut sa ii dea o sansa Maiei Sandu sa isi respecte promisiunile si pentru ca s-au temut foarte mult sa nu revina cumva comunistii. Intelegem de ce au preferat sa dea credit mai mare presedintelui Maia Sandu. E foarte bine ca s-a intamplat asa. Acum Maia Sandu si PAS trebuie sa isi respecte angajamentele si promisiunile electorale si noi speram sa o faca si sa nu dezamageasca electoratul. Ar fi o dezamagire cu efect dezastruos asupra statului si asupra electoratului", a mai spus acesta.Copresedintele AUR a prezentat si trei prioritati pe care, in opinia sa, ar trebui sa le aiba pe viitor presedintele Maia Sandu: sa declanseze procesul de desprindere de CSI, sa treaca in Constitutia Republicii Moldova limba romana ca limba oficiala si sa alunge Sputnik de la Chisinau."Eu am facut si o sugestie presedintelui Maia Sandu. Sunt mai multe lucruri pe care electoratul unionist care a votat-o masiv le are, si aceste asteptari, in numar de 3 cel putin, pe care le vad prioritare se refera la ruperea Republicii Moldova de influenta Rusiei. Ar trebui ca Maia Sandu, prin majoritatea pe care o detine, sa declanseze procesul de desprindere de CSI, avand in vedere ca exista deja un acord de asociere intre Republica Moldova si Uniunea Europeana.In al doilea rand, ar trebui ca in calitate de cetatean roman, sa faca un act de dreptate si sa treaca in Constitutia Republicii Moldova limba romana ca limba oficiala. Nu limba moldoveneasca, nu exista asa ceva. Al treilea lucru pe care ar putea sa il faca este alungarea Sputnik de la Chisinau. Este o agentie de stat rusa, de propaganda, care face parte din uneltele de razboi hibrid ale Rusiei, si are o agentie la Chisinau care se ocupa si de Republica Moldova si de Romania. Dintre toate statele CSI, doar 6 au acceptat pe teritoriul lor agentia Sputnik. Nu vedem de ce o europenista ca Maia Sandu ar mai ingadui ca Sputnik sa fie la Chisinau", a conchis liderul AUR.