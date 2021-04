Clotilde Armand a anuntat ca renunta la procesul intentat unei publicatii din Bucuresti de fosta conducere a Primariei Sectorului 1: "A fost un proces de intimidare a presei independente"

"Am dispus ca Politia Locala Sector 1 sa renunte la procesul intentat jurnalistilor de la Buletin de Bucuresti.Acest proces a fost unul de intimidare a presei independente si realizat de fostul primar (reprezentat de avocatul personal al acestuia, avocat care a incasat 2 milioane de lei de la Politia Locala pentru astfel de servicii).Jurnalistilor li s-au cerut daune in valoare de 1 milion de euro pentru ca au publicat date din SICAP despre achizitiile suspecte facute de vechea administratie.In urma cu un an eram chemata in instanta pentru ca am publicat pe Facebook date despre achizitiile Primariei Sector 1, date din SICAP. Iar primarul diamantelor (tot prin avocatul respectiv) a considerat ca trebuie platesc daune in valoare de 113.000.000 lei. Si ce credeti? A pierdut iar de curand a renuntat la proces", a scris Clotilde Armand pe Facebook.