Conflict deschis intre Clotilde Armand si consilierii PNL la Sectorul 1. Liberalii anunta ca nu voteaza "un buget ilegal"

PNL Sector 1 nu voteaza "un buget ilegal"

"Institutia Prefectului si ANFP au transat situatia bugetului astazi. Astfel, bugetul Sectorului 1 este legal si poate fi aprobat iar hotararea de reorganizare a Primariei Sectorului 1 produce efecte doar pentru viitor. In aceste conditii, proiectul de buget pe anul 2021 este perfect legal si poate fi aprobat. Fac, din nou, un apel la consilierii locali sa fie responsabili si sa voteze bugetul pentru a putea demara cat mai curand proiectele de investitii atat de necesare pentru reconstructia si modernizarea Sectorului 1.Acest punct de vedere al Prefecturii Bucuresti risipeste orice indoiala asupra legalitatii proiectului de buget pe care l-am propus Consiliului Local. Asa cum am spus si noi, hotararea instantei de suspendare a Hotararii Consiliului Local privind reorganizarea mai multor structuri din cadrul Primariei produce efecte doar de la data pronuntarii si numai pentru viitor.Consiliul Local al Sectorului 1 se intruneste din nou astazi, 22 aprilie 2021, incepand cu ora 15.00, in sedinta extraordinara, pentru a aproba bugetul general centralizat pe anul 2021. Proiectul de buget se afla pentru a treia oara pe ordinea de zi a sedintelor de consiliu ca urmare a rezervelor anumitor consilieri locali intervenite in urma sentintei civile nr. 2071/2021 a Tribunalului Bucuresti, Sectia a II-a Contencios Administrativ si Fiscal prin care a fost suspendata Hotararea nr. 291/04.12.2020 a Consiliului Local Sector 1 de reorganizare a Primariei Sectorului 1.Pentru a clarifica aceste rezerve, Primaria Sectorului 1 a solicitat puncte de vedere atat de la Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti, cat si de la Agentia Nationala a Functionarilor Publici.Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti ne-a comunicat faptul ca "suspendarea dispusa de instanta de judecata are in vedere si produce efecte doar de la data pronuntarii si pentru viitor, aceasta neafectand nici validitatea si valabilitatea drepturilor si obligatiilor nascute in baza actului administrativ a carui executare a fost suspendata, acestea mentinandu-se in integralitate, doar executarea lor este amanata pentru o anumita perioada (60 de zile sau pana la solutionarea definitiva a cauzei), si nici asupra efectelor juridice sau materiale produse pana la data pronuntarii sentintei prin care s-a dispus suspendarea actului administrativ".Totodata, Agentia Nationala a Functionarilor Publici a revenit cu un nou raspuns la solicitarile Primariei Sectorului 1 in care precizeaza faptul ca a luat act de opinia prezentata in sensul in care se apreciaza ca sentinta civila nu produce efecte asupra masurilor deja dispuse in temeiul actului administrativ deja mentionat anterior datei de 30.03.2021.Reabilitarea Teatrului din Parcul Bazilescu si investitiile in educatie, printre prioritatile din acest an. Potrivit proiectului de buget, sunt alocati bani pentru construirea de noi scoli iar mai multe unitati de invatamant vor fi extinse sau modernizate. Alte proiecte de investitii pe care administratia locala isi propune sa le deruleze:- Finalizarea lucrarilor pentru cele doua bazine semi-olimpice si finalizarea studiilor pentru construirea bazinului olimpic Media.- Vor fi construite, reabilitate si refacute terenurile/salile de sport de la mai multe scoli si reabilitare/construire terenuri de fotbal si rugby.- Amenajarea de parcuri si spatii de recreere.- Modernizare, restaurare si eficientizare energetica pentru imobilul "Teatrul Excelsior".- Reabilitarea Teatrului "Nicolae Balcescu" din Parcul Bazilescu.- Amenajarea a doua Centre de Colectare Selectiva a Deseurilor (in total vor fi cinci).- Amenajarea a doua Centre de Colectare Selectiva a Deseurilor (in total vor fi cinci).- Amenajarea a 2.000 de platforme de colectare selectiva de deseuri (faza de proiectare + 10 platforme pilot).- Achizitia, instalarea si punerea in functiune a 17 statii de reincarcare pentru autoturismele electrice.- Plantarea a 50.000 de arbori.- Finantarea lucrarilor de modernizare a UPU si a Ambulatoriului de la Spitalul Floreasca.- Construim primul centru din Romania de recuperare pentru marii arsi (proiect aflat in pregatire).- Lucrari de reabilitare termica la 74 de blocuri de pe raza Sectorului 1.- Proiectare si lucrari de reabilitare termica pentru alte 85 de blocuri.- Locuinte pentru tineri si tineri profesori.- Modernizare infrastructura rutiera (50 de strazi).- Parcari de cartier", a scris Clotilde Armand pe pagina ei de Facebook Consilieri PNL Sector 1 anunta ca nu vor vota bugetul Primariei pentru ca este unul ilegal si nu tine cont de o decizie a instantei prin care a fost supendata o hotarare a consiliului local de la inceputul lunii decembrie a anului trecut in legatura cu acest proiect de buget. O sedinta a consiliului local a fost reprogramata pentru joi, ora 15.00, fiind a patra oara cand este introdus acest punct pe ordinea de zi. Acestia solicita demisia secretarului general al primariei Lavinia Ionescu "care si-a asumat legalitatea reorganizarii primariei si care acum insista sa dea asigurari verbale consilierilor ca totul este in regula cu proiectul de buget"."O noua zi, o noua sedinta extraordinara de indata la primaria sectorului 1, convocata spre finalul zilei de ieri pentru azi, orele 15. Sedintele de indata au devenit un instrument la ordinea zilei la sectorul 1, abuzat de nenumarate ori de actuala administratie, ca un mijloc de presiune asupra consiliului local. Si in al doisprezecelea ceas, primarul sectorului 1 si aparatul sau administrativ insista cu un proiect de buget ilegal, care sfideaza o decizie a Tribunalului Bucuresti si o opinie avizata emisa sub semnatura presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici (ANFP). In tot acest timp, Primaria sectorului 1 este blocata, functionarii publici nu stiu daca au dreptul sa semneze acte importante, primarul se incapataneaza sa ignore decizia instantei, iar problemele cetatenilor raman nerezolvate. Acelasi proiect de buget, la virgula, este propus pe ordinea de zi in sedinta de Consiliu Local de astazi. Este a patra sedinta consecutiva in care se supune la vot acelasi proiect de buget ilegal", arata un comunicat de presa al filialei PNL Sector 1.Potrivit sursei citate, consilierii PNL de la Sectorul 1 nu vor gira nesocotirea deciziei unei instante si nici calcarea in picioare a legii. Motivarea deciziei instantei de suspendare a Hotararii Consiliului Local (HCL) al Sectorului 1 nr. 291/04.12.2020 arata negru pe alb grave nereguli in redactarea si continutul acestei hotarari. Iata cateva extrase din motivarea Tribunalului Bucuresti, care valideaza decizia consilierilor PNL de a nu vota un proiect de buget care ignora hotararea instantei:- "Instanta apreciaza ca exista o indoiala puternica si evidenta asupra prezumtiei de legalitate pe care se fundamenteaza actul administrativ ce face obiectul cauzei."- "Organul emitent se contrazice in cuprinsul hotararii respective de o astfel de maniera incat nu se poate intelege care sunt masurile dispuse, cu claritate, cand inceteaza, ce anume se abroga si incepand de cand, constituie un temei justificat, in sensul legii, pentru suspendarea acestuia."- "In ce priveste institutiile vizate de hotarare, prin maniera neclara de redactare a acesteia, prin nerezolvarea expresa a situatiei personalului si prin lipsa unei coerente de reglementare raportat la desfiintarea lor, le pune in situatia imposibilitatii de functionare si a imposibilitatii cunoasterii atributiilor proprii."- "Instanta apreciaza ca executarea abrupta a unei astfel de hotarari este de natura sa perturbe grav activitatea institutiilor vizate de desfiintare, sa prejudicieze sever reclamantii si chiar sa creeze disfunctionalitati activitatii [primariei]."- "De asemenea, se apreciaza ca suspendarea executarii acesteia corespunde atat interesului personal al reclamantilor, dar si imperativului interesului public de a avea in circuitul civil acte administrative clare si inteligibile, si de a nu executa intempestiv acte administrative incerte si care au un efect dramatic asupra societatii in care autoritatea functioneaza."Consilierii PNL Sector 1 mai spun ca punctul de vedere al ANFP este, de asemenea, extrem de clar si solicita "sa se revina la situatia anterioara reorganizarii prin actul administrativ mentionat", adica HCL suspendata de instanta.Motivarea instantei si punctul de vedere al ANFP confirma ca primarul si aparatul administrativ ar trebui sa initieze un proiect de HCL pentru revenirea la situatia anterioara reorganizarii, iar abia dupa acest pas sa propuna un proiect de buget legal. PNL a solicitat de aproape trei saptamani acesti pasi.Este evidenta, de asemenea, culpa secretarului general, Lavinia Ionescu, care si-a asumat legalitatea reorganizarii primariei si care acum insista sa dea asigurari verbale consilierilor ca totul este in regula cu proiectul de buget. Mai mult, imediat ce instanta s-a pronuntat pe 30 martie 2021 cu privire la suspendarea organigramei, acelasi secretar general a transmis o informare scrisa catre toti colegii din Primarie ca HCL 291/2020 isi inceteaza efectele, dar bugetul este construit in continuare pe baza organigramei suspendate in instanta. Chiar referatele de specialitate care stau la baza proiectului de buget invoca HCL-ul suspendat in instanta."In motivarea deciziei, instanta vorbeste despre indoieli evidente asupra prezumtiei de legalitate, despre redactarea neclara si cu formulari contradictorii, precum si despre efectele dramatice pe care executarea intempestiva a acestui act administrativ le poate avea asupra cetatenilor sectorului 1. Ce dovezi mai clare putem avea? Cum ar putea consilierii PNL sa gireze un buget care nu tine cont de o decizie a Tribunalului Bucuresti, bazat pe organigrama suspendata? Desi avem decizia Tribunalului Bucuresti din 30 martie si motivarea instantei din 19 aprilie, pana in prezent nu a fost luata nicio masura de sanctionare a celor care si-au asumat reorganizarea suspendata de instanta", a declarat Sebastian Burduja , presedintele PNL Sector 1.Pe baza motivarii instantei, la care se adauga toate derapajele din ultimele saptamani si cu un comportament abuziv, caracterizat de presiuni si amenintari, PNL Sector 1 solicita public demisia secretarului general al primariei Sectorului 1, Lavinia Ionescu. Este regretabil ca primarul Clotilde Armand a ales sa lucreze cu un om care a facut parte din cercul restrans al fostului primar PSD Gabriela Firea , care a numit-o sef peste Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti."Pentru toate aceste motive, Lavinia Ionescu nu prezinta credibilitate pentru a asigura legalitatea actelor administrative emise de primaria sectorului 1. Dovada incompetentei sunt masurile din ultimele luni, care au blocat administratia locala si au aruncat in haos toata activitatea institutiei. Solutia este clara: demisia! In final, va reamintim ca PNL Sector 1 a atras atentia inca de la publicarea proiectului de buget ca este construit pe baze indoielnice, aratand toata disponibilitatea echipei de a gasi solutii pentru deblocarea Primariei", conchide sursa mentionata.