Clotilde Armand: Se aude ca viitorul prefect al Capitalei va fi Traian Berbeceanu. Ar fi o veste extraordinara

"Se aude ca viitorul prefect al Capitalei va fi Traian Berbeceanu. Daca este adevarat, ar fi o veste extraordinara pentru Bucuresti. Ani la rand aceasta institutie esentiala a fost condusa de incompetenti", a scris Clotilde Armand pe Facebook In presa se vehiculeaza ca Traian Berbeceanu va fi cel mai probabil noul prefect al Capitalei.Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni ca atitudinea prefectului Capitalei, Gheorghe Cojanu, si modul in care acesta a actionat sunt inacceptabile, punctand ca acest lucru nu trebuie sa ramana fara urmari."Este de neinteles ca, desi am vazut o crestere a numarului de infectare la nivelul Capitalei si era evident ca aceasta tendinta va continua, nu a existat un plan coerent, comunicat in termeni clari, astfel incat populatia sa fie pregatita si sa stie la ce sa se astepte. Atitudinea prefectului si modul in care a actionat sunt inacceptabile si nu trebuie sa ramana fara urmari", a spus seful statului la Palatul Cotroceni.Intrebat ce inseamna ca atitudinea prefectului "nu trebuie sa ramana fara urmari", Iohannis a afirmat: "Asta ramane de vazut in detaliu, dar lucrurile nu pot continua asa".Presedintele PNL , premierul Ludovic Orban , a afirmat luni ca nu a urmarit ultimele declaratii ale prefectului Capitalei, Gheorghe Cojanu, despre rata infectarilor cu noul coronavirus, insa a precizat ca Guvernul efectueaza o evaluare periodica a activitatii fiecarui prefect.Premierul a subliniat ca "prefectul trebuie sa fie informat asupra evolutiei tuturor activitatilor, tuturor institutiilor care sunt implicate"."Noi facem o evaluare periodica a activitatii prefectilor si luam decizii in consecinta", a mai afirmat Orban.