Clotilde Armand anunta ca va face plangere penala pentru hartuire: "Au parcat in fata casei mele timp de o saptamana. Au filmat casa in care locuiesc cu familia mea"

"De cand am inceput sa lupt impotriva mafiei imobiliare si a mafiei gunoiului, dupa ce am reusit sa decuplez de la banii publici diversele grupuri transpartinice au inceput amenintarile la adresa mea si echipei mele. Nu ca n-as fi fost eu linsata mediatic pana acum dar mobilizarea mafiei din ultima vreme este impresionanta. Ultima incercare a acestora interlopi de a ma intimida este absolut penibila. Au parcat in fata casei mele timp de o saptamana o masina si inceput sa filmeze casa in care locuiesc cu familia mea. Intr-adevar, au reusit sa ofere in publicatia unui condamnat penal definitiv cateva imagini video scandaloase: eu maturand curtea casei", a spus Clotilde Armand pe Facebook."Stiti, pentru genul acesta infractiuni eu am sa depun o plangere impotriva tuturor celor care au impresia ca ma vor intimida. Pentru ca hartuirea este infractiune. Art. 208. - Hartuirea ''(1) Fapta celui care, in mod repetat, urmareste, fara drept sau fara un interes legitim, o persoana ori ii supravegheaza locuinta, locul de munca sau alte locuri frecventate de catre aceasta, cauzandu-i astfel o stare de temere, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 6 luni sau cu amenda", a scris edilul pe Facebook."Schimbarea acestui sistem nu se face peste noapte sau pe Facebook. Este o lupta pe termen lung. Eu mi-am asumat asta si voi continua sa-mi fac datoria fata de comunitatea pe care o slujesc cu dragoste si mandrie", a completat Armand.