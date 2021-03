Achizitii la preturi scandaloase la Sectorul 1, in mandatul ex-primarului Dan Tudorache: "Ursi panda" de 20.000 de euro

"Asa arata cateva din 'investitiile' realizate de fosta conducere de la Administratia Domeniului Public Sector 1. De asta este importanta reorganizarea. Sa nu mai achizitionam 'ursi panda somnorosi' la preturi astronomice si sa ne ocupam cu adevarat de spatiile verzi si domeniul public", a scris primarita, aratand si ce sume s-au dat pentru ursii panda.Urs panda somnoros - 14.500 leiUrs panda mancand - 14.500 leiUrs mare in picioare - 38.000 leiUrs panda asezat (mancand) - 40.153 leiCu o zi in urma, Clotilde Armand a anuntat c a va demara o serie de verificari in ceea ce-i priveste pe angajatii din subordine . Armand vrea sa afle daca sunt persoane trimise in judecata, asa cum s-a intamplat cu trei salariati din institutie, acestia fiind suspendati ulterior din functie.