Clotilde Armand, despre taierea finantarii la patru spitale din Capitala: Fals, fals, fals!

"Nu s-a taiat nimic. In sedinta de ieri s-au trecut 4 spitale din administrarea Sectorului 1 in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Stiti de ce? Pentru ca exista o decizie a Curtii de Conturi care ne spune asta", spune Clotilde Armand."Si pentru cei care lanseaza aceste stiri false in spatiul public le demonstrez cu legislatia in fata ca sunt niste mincinosi:- Consiliul Local al Sectorului 1 a hotarat in data de 29.10.2010 trecerea celor 4 spitale din administrarea Sectorului 1 in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Interesant, nu? In urma cu 11 ani s-a hotarat asta...- In Hotararea de Guvern cu nr. 114/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii scrie negru pe alb ca aceste unitati despre care unii au ales sa minta in spatiul public "SUNT FINANTATE INTEGRAL DE STAT", a mai scris primarul pe Facebook."Iata o noua dovada ca politicienii habar n-au despre legislatie insa sunt specialisti in calomnii si lanseaza informatii false. Dar adevarul invinge mereu oricat s-ar stradui unii si altii sa spuna ca nu e asa. Oameni buni, nu a taiat nimeni nici o finantare. Cand mai auziti asa ceva in spatiul public va rog sa le aratati asta", a scris primarul Sectorului 1.