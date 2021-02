VIDEO Clotilde Armand l-a prezentat pe noul City Manager al Sectorului 1. CV-ul si cariera lui Ciprian Barna

Noul City Manager al Sectorului 1 este Ciprian Barna "Ciprian Barna - absolvent al Facultatii de Administratie Publica din Cluj si al Facultatii de Drept din Oradea, are un masterat in afaceri europene obtinut la Universitatea Reims Champagne-Ardenne si a fost bursier al statului francez la Scoala Nationala de Administratie in inalte studii europene", a scris Clotilde Armand pe Facebook "A lucrat la Zona Metropolitana Oradea din 2006 si a urcat pe rand toate treptele profesionale pana la functia de director ocupata in perioada 2012 - 2014. Ciprian s-a ocupat in perioada 2012 - 2015 de extinderea serviciului de transport local la nivel metropolitan, proiecte de dezvoltare a conectivitatii transfrontaliere intre Oradea si Debrecen", a mai spus primarul Sectorului 1."Ciprian este un oradean ambitios care a ales sa se alature echipei noastre si este constient de raspunderea pe care o are.Urmeaza sa se ocup de coordonarea Directiei de investitii, de achizitiile publice ale Administratiei Domeniului Public, si proiectele europene derulate prin intermediul Serviciului Programe, strategii si proiecte", a spus Clotilde Armand. CV-ul lui Ciprian Barna poate fi accesat pe site-ul USR Bihor.