Clotilde Armand anunta program "normal" de lucru pentru angajatii primariei: "Vinerea, sa lucreze pana la ora 16, asa cum e normal"

Primarul are suspiciuni in privinta concediilor medicale, crede ca sunt folosite abuziv si cere verificari de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Clotilde Armand anunta si prelungirea programului de lucru, vinerea, cand angajatii vor munci pana la ora 16, nu pana la 14, ca pana acum."Observ ca unii angajati din Primaria Sectorului 1 au impresia ca sunt in vacanta. Da, da. Sau ca locuitorii acestui sector sunt obligati sa le plateasca salariile pentru figuratie... sau sa plece de la locul de munca cand au chef. Nu stiu cum i-a obisnuit fosta administratie insa va spun ferm ca eu nu voi tolera asa ceva.De astazi, toti functionarii primarie si din subordonate care nu-si folosesc cartelele pentru pontaj sau registrul de prezenta nu vor mai fi platiti. E simplu: esti platit cat muncesti. Un alt aspect: am trimis catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate o adresa sa verifice si sa ne comunice situatia celor care folosesc concediile medicale. Avem multe suspiciuni ca aceste concedii sunt folosite abuziv. De asemenea, vom schimba regulamentul intern pentru ca in ziua de vineri sa nu se mai lucreze pana la ora 14.00. Sa lucreze pana la ora 16.00. Asa cum e normal.PS: Sa stiti ca exista si altfel de angajati. Sunt functionari care stau pana seara si muncesc in locul celor absenti. Iar frustrare este imensa atunci cand unul munceste si zece privesc cu dispret la el", a scris Clotilde Armand pe pagina ei de Facebook.