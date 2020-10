Clotilde Armand, reactie la scandalul din USR: "Sunt destui dezamagiti care ne critica pe buna dreptate"

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Intrebata ce parere are despre disputa pe locurile de candidati la alegerile parlamentare de pe listele de diaspora, Clotilde Armand a transmis ca aceasta criza interna se va rezolva."Fiecare are ambitii sa ajunga mai sus la munca, la scoala si asa mai departe. Asa este si in lumea politica. Sunt oameni foarte buni care vor sa ajunga mai sus, iar competitia in USR este foarte stransa. Este adevarat ca scandalurile nu ne fac foarte bine si sunt destui dezamagiti care ne critica pe buna dreptate. Eu vreau sa transmit un mesaj celor care ne urmaresc in aceste zile: aveti incredere in noi. USR a rezolvat fiecare criza interna, stiti ca au fost mai multe, pentru ca suntem oameni liberi, liberi sa ne exprimam. USR a demonstrat mai multa transparenta decat orice alt partid politc in ultimii 30 de ani. Este o transparenta din toate punctele de vedere. Este un castig enorm in politica romanesca. Este natura umana faptul ca oamenii vor sa ajunga mai sus. Suntem oameni liberi sa ne exprimam. USR este si o oglinda a societatii romanesti, o societate de oameni care vor sa fie liberi. Faptul ca sunt dezbateri, pe care unii le numesc scandaluri, este un lucru natural, pana la urma", a declarat Clotilde Armand, primarul ales al Sectorului 1.Liderul PLUS, Dacian Ciolos , a transmis un mesaj cu privire la acest scandal in care sustine ca a discutat cu colegii din Biroul National PLUS, cu Dan Barna si cu colegi din Comitetul Politic USR si a ajuns la concluzia ca nu poate interveni in aceasta problema, pentru ca USR si PLUS sunt partide separate din punct de vedere legal, cu statute si conduceri diferite.Candidatura lui Vlad Teohari la alegerile parlamentare a fost invalidata saptamana aceasta de Biroul National al partidului USR, in urma unui aviz negativ de integritate dat de Comisia de arbitraj. Teohari este acuzat ca s-a manifestat public, anul trecut, impotriva unei decizii interne a partidului si ca in acest mod ar fi adus prejudicii de imagine.