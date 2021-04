Clotilde Armand renunta la controversatul proiect prin care sista ajutorul de urgenta pentru chirie

Cu alte cuvinte, primaria Sectorului 1 va acorda in continuare un ajutor de urgenta pentru plata chiriei tuturor persoanelor care figureaza pe liste.Pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Sectorului 1 de luni, 12 aprilie, se afla un "Proiect de hotarare privind incetarea efectelor hotararilor Consiliului Local al Sectorului 1 nr 65/21.02.2019 privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru plata chiriei, ca masura de prevenire si combatere a marginalizarii sociale, persoanelor/familiilor care figureaza pe listele de prioritati aprobate anual prin hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 si nr 144/28.05.2020 privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru plata chiriei, ca masura de prevenire si combatere a marginalizarii sociale, persoanelor/familiilor care figureaza pe listele de prioritati aprobate anual de catre Consiliul Local al Sectorului 1".Potrivit proiectului, acordarea ajutorului pentru plata chiriei ar fi urmat sa inceteze de la 1 mai, in acest fel economisindu-se, in opt luni, 503 mii lei, se mai spunea in referatul de aprobare care insotea proiectul.Cu privire la cele 61 de familii si persoane care beneficiau de acest ajutor, acelasi Referat de aprobare spunea ca incetarea acordarii ajutorului "Va afecta pe termen scurt accesul persoanelor defavorizate la o locuire adecvata".