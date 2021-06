Clotilde Armand: In contractul cu Romprest exista obligatia continuitatii serviciului de ridicare a deseurilor, indiferent daca facturile sunt achitate sau nu la timp

"In contractul dintre Compania Romprest Service S.A. si Primaria Sectorului 1 exista OBLIGATIA CONTINUITATII SERVICIULUI indiferent daca facturile sunt platite sau nu; indiferent daca a cazut sau nu un meteorit in fata companiei de salubrizare.Din luna iulie 2020 - perioada contestata de compania de salubrizare pentru neplata serviciilor - pana in prezent s-au achitat catre Compania Romprest Service S.A. 168 milioane lei. O suma de 5 ori mai mare fata de cat plateste Oradea pentru serviciu de salubrizare. Curtea de Conturi a decis in anul 2016 ca s-au facut plati nelegale catre compania de salubrizare si Primaria Sectorului 1 trebuie sa recuperez peste 100 milioane de lei de la Romprest Service S.A. Iar Primaria a cerut recuperarea sumei in Justitie. Si a pierdut procesul... fiind reprezentata de doamna avocat Flavia Teodosiu (avocata d-lui Dragnea).Aceasta ''a uitat'' sa depuna actiunea in numele Consiliului Local si a ales sa reprezinte doar Sectorul 1 caruia nu i-a fost recunoscuta calitatea procesuala. Incredibil dar adevarat!Raportul ANRSC finalizat in urma cu cateva luni obliga Primaria sa adopte urgent urmatoarele masuri:- ''sa adopte toate masurile necesare in vederea calcularii si recuperarii sumelor nelegal platite catre operatorul Romprest Service SA (termen: imediat)'';- ''sa adopte, printr-un act aditional, reducerea duratei contractului cu Romprest Service SA la 18 ani (termen: 15 octombrie)'';- ''vor proceda la eliminarea tarifului de stationare a tuturor utilajelor din parcul auto (termen: 30 septembrie)''.Cum arata o factura de ''GUNOI'' in Sectorul 1?Tipuri de facturi platite de Primaria Sectorului 1 catre Compania Romprest Service S.A.:1. Gunoi Menajer - presupune colectarea, transportul si sortarea (gunoiul de la populatie si institutii);2. Curatenie stradala - serviciu mecanizat si manual, colectare deseuri stradale si necontrolate, transport si sortare deseuri (sacii cu gunoi neridicat);3. Deszapezirea;4. Economia circulara.Explicatii:1. Primaria Sectorului 1 a achitat integral facturile pentru primul tip de factura: Gunoi Menajer - presupune colectarea, transportul si sortarea (gunoiul de la populatie si institutii);2. Facturile mentionate la punctul 2 (curatenie stradala - serviciu mecanizat si manual, colectare deseuri stradale si necontrolate, transport si sortare deseuri) sunt controversate. Exista un litigiu comercial intre primarie si companie pe acest tip de facturi in valoare de 83 de milioane lei. Insa, lunar am achitat o buna parte si din aceste servicii supraevaluate, nejustificate si prestate partial. Curatenia stradala este cel mai scump serviciu, pe care compania a ales sa nu-l suspende niciodata;3. Facturile pentru deszapezire au fost achitate integral pana la publicarea raportului ANRSC, raport care impune primariei sa nu mai achite orele de stationare ale masinilor de deszapezire. Indiferent daca ninge sau nu, Compania Romprest S.A. factureaza orele de asteptare ale masinilor de deszapezire. O iarna cu sau fara zapada costa 12 milioane lei;4. Facturile de economie circulara sunt platite integral pentru anul 2020.Concluzii:''Autoritatile administratiei publice locale ale Sectorului 1 ale Municipiului Bucuresti nu au indeplinit masura dispusa de Camera de Conturi Bucuresti prin Decizia nr. 100/16.11.2016 privind recuperarea prejudiciului de 117.904.660 lei'' - din raportul ANRSC.Am supus Consiliului Local al Sectorului 1 sa indeplinim aceste masuri in 4 sedinte. Consilierii PSD si PNL au facut scut si au refuzat sa le indeplinim. Bazandu-se pe aceasta majoritate politica din Consiliu Local al Sectorului 1 compania de salubrizare si-a permis sa santajeze comunitatea locala. Ilegal. Conform contractului", arata primarul Sectorului 1.