Clotilde Armand, dupa protestul cu gunoi de la Primaria Sectorului 1: "Televiziunea fugarului Ghita si a turnatorului au pus la cale un scenariu mizerabil"

"Dupa ce am anuntat aseara ca operatorul de salubritate si-a oprit santajul si a inceput sa stranga urgent gunoiul din Sectorul 1 realizand ca a incalcat flagrant legea un intreg aparat de linsaj s-a activat incercand sa devieze atentia de la situatia ilegala facuta de compania de salubrizare. De ce spun asta? Pentru ca televiziunea fugarului Ghita si a turnatorului (cuplate bine pana sa ajung primar la banii Primariei Sectorului 1) incita la ura de dimineata pana seara si a pus la cale un scenariu mizerabil: ''vedetele'' postului respectiv au aruncat gunoiul pe treptele primariei. N-ar fi asta cea mai mare problema.Sunt obisnuita sa fiu hartuita mediatic, sa fiu filata de oamenii care au legaturi cu compania de salubrizare si trustul unui condamnat penal etc. Sigur, nu e simplu sa te trezesti cu anvelopele masinii dezumflate, cu echipe de filaj in fata casei tale sau cu mesaje de amenintare (fyi: am depus plangeri pentru ce am scris mai sus). Sunt diverse tehnici de intimidare pe care actuala mafie le pune in practica cu speranta ca voi ceda. Am ales sa nu vorbesc pana acum despre aceste lucruri pentru ca mi-am asumat sa lupt pana la capat. E cel mai simplu sa cedezi si sa te resemnezi ca ai fost infrant, sa mergi zambind frumos pe la toate televiziunile mintind cetatenii cat de bun esti.In zilele acestea am primit destule mesaje. E plin de oameni politici si de ''experti'' care mi-au spus ca trebuie sa o las mai moale si sa incetez. Sa accept ca sunt infranta si sa accept santajul. Ce sa incetez, stimabililor! Sa respect legea? Niciodata! Daca o astfel de atitudine de resemnare a fost pusa in practica 30 de ani nu inseamna ca trebuie sa devina o regula. ''Toata lumea fura, toti sunt la fel!'' - este cea mai intalnita expresie adresata de cetateni clasei politice romanesti. Uite ca eu am indrazneala sa va demonstrez ca ''nu toti sunt la fel''. Ca in lumea noastra mai exista niste principii de la care nu abdicam, ca mai sunt cativa oameni buni care vor sa reconstruiasca Sectorul 1 din temelie. Avem multe lucruri frumoase de construit si de realizat impreuna. Nu va lasati manipulati. Mergem tot inainte. N-avem timp de pierdut", a scris Clotilde Armand pe pagina ei de Facebook.Un nou episod a avut loc duminica in razboiul declansat de "mafia gunoaielor" din Sectorul 1 impotriva primarului Clotilde Armand. Un grup de persoane, in fruntea caruia se afla Codruta Cerva, a adus saci plini de gunoaie pe care apoi i-au varsat pe scarile Primariei Sector 1.Aproximativ 20 de persoane au venit in fata Primariei Sector 1, unde au varsat gunoaie pe scarile primariei. Totul este transmis in direct de Romania TV, incidentul fiind coordonat de Codruta Cerva, activista PSD si o apropiata a fostului primar, Daniel Tudorache. "Sunteti un gunoi de primar, doamna primar!", a zbierat Cerva.RTV a trimis trei reporteri pentru a ingrosa numarul manifestantilor.Cei cativa participanti prezenti, intervievati de RTV, au repetat sloganurile PSD. "S-a furat pentru ca asta este agenda lui Soros in Romania. Avem conducatori criminali si hoti", a declarat o femeie, sustinand ca USRPLUS a furat alegerile locale, potrivit publicatiei Aktual24.ro."Clotilde, la puscarie!" si "Demisia!", au mai spus alti oameni prezenti in fata primariei."Ce nu o da afara, ce a venit nenorocita asta aici?", a strigat o alta femeie.Si Ana Birchall , fostul ministru al Justitiei a criticat lipsa de reactie a autoritatilor in acest caz."Totusi CNA si alte institutii ale statului cu atributii in protectia si aplicarea legii, inclusiv protectia sanitara, lucreaza si duminica? Cum de este permis acest circ cu aruncatul gunoaielor pe scarile primariei si nimeni sa nu ia masurile legale care se impun???Da am criticat si voi continua sa critic existenta in sectorul in care locuiesc a gunoaielor, a balariilor, a sobolanilor, a capuselor, a tantarilor pentru simplul fapt ca, in calitate de locuitor al acestui sector, am dreptul la servicii de calitate ca doar pentru acest scop sunt taxele si impozitele pe care le achit statului! In schimb condamn politizarea si competitia asta de a marca scoruri electorale sau de popularitate, transformand o problema grava, ce tine inclusiv de protectia sanitara a locuitorilor sectorului 1, intr-o mascarada publica si politica!Sper totusi ca autoritatile statului, inclusiv CNA, sa ia masurile care se impun! Si da prefer sa nu mai vad circ public si politic (inclusiv in consiliul local sector 1) ci vreau sa vad actiune ferma, cu aplicarea legii si tragerea la raspundere, inclusiv legala, a celor vinovati...", a subliniat fostul ministru.Sambata, compania Romprest a transmis un comunicat de presa prin care anunta ca va relua activitatea de ridicare a deseurilor. Dupa anuntul Romprest, primarul Sectorului 1 Clotilde Armand a scris pe pagina de facebook ca va face plangere penala impotriva companiei Romprest , pe care o acuza de santaj."Inteleg ca operatorul de salubritate a anuntat ca reincepe sa stranga gunoiul din sector si a recunoscut vina pentru santajul creat in aceste zile in care nu ridicat gunoiul. Da. Iata ca am avut dreptate! Legea spune foarte clar ca este interzis sa intrerupa serviciul de salubrizare si administratorilor companiei le-a fost frica sa mai continue cu santajul. Dar lucrurile nu vor ramane asa. Toti cei care si-au permis aceasta situatie vor raspunde in Justitie pentru ca au pus in pericol sanatatea populatiei din Sectorul 1. (...)" a scris Clotilde Armand.