Clotilde Armand: Eu si Vlad Voiculescu am devenit principalii inamici ai PSD. Noi n-avem posturi de "televiziune de casa" conduse de fosti turnatori

Clotilde Armand mai spune ca au ales sa opreasca finantarea "posturilor de televiziune de casa", care sunt coordonate "dupa bunul plac al unor personaje sinistre". Clotilde Armand anunta ca va avea loc o discutie intre ea si Vlad Voiculescu sambata, 6 februarie, de la ora 16.00, in cadrul careia cei doi vor demonta "minciunile si stirile false" scrise despre ei."Eu si Vlad am devenit principalii inamici ai PSD. Si suntem foarte incantati de asta. S-au spus prea multe minciuni si s-au scris multe stiri false despre mine si ministrul Vlad Voiculescu in ultimele zile.Stiu, noi n-avem posturi de "televiziune de casa" conduse de fosti turnatori sau fugari anchetati de Justitia Romana, noi am ales sa oprim finantarea din bani publici a acestor trusturi coordonate politic dupa bunul plac al unor personaje sinistre. Rezultatul? Am devenit amandoi principalele tine ale PSD pentru ca avem curajul sa ne luam la tranta cu Mafia care a guvernat prea mult timp Romania", a scris Clotilde Armand pe Facebook