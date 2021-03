Clotilde Armand, acuzatii grave la adresa consilierilor PNL: "Fratia in ilegalitate este transpartinica la Sectorul 1. PNL a votat la fel ca PSD si au aparat Romprest"

Consiliul Local al Sectorului 1 ar fi trebuit sa voteze marti, 23 martie, decizia Curtii de Conturi luata in urma controlului, pentru recuperarea datoriilor pe care Romprest le are fata de autoritatea locala si de exercitare a dreptului la controlul tarifului companiei.CITESTE SI: Romprest a finantat o campanie mediatica de defaimare a lui Clotilde Armand. Dezvaluirea facuta de actionari ai companiei. "Poate asa se explica linsajul mediatic" Insa, spune Clotilde Armand, consilierii PNL au votat la fel ca si cei ai PSD, avand ca scop sa apere Romprest. Acum, ea ii ameninta pe consilieri cu plangeri penale."Fratia in ilegalitate este transpartinica la Sectorul 1. PNL a votat la fel ca PSD si au aparat, din nou, compania de salubritate Romprest pentru ca a emis facturi nelegale. Ireal, nu? Vrei sa pui in aplicare legea dar PNL si PSD nu te lasa. In sedinta de Consiliu Local al Sectorului 1 de astazi trebuiau votate masurile luate de ANRSC si Curtea de Conturi a Romaniei in urma controlului lor, masuri de recuperare a datoriilor pe care aceasta companie le are fata de autoritatea locala si de exercitare a dreptului la controlul tarifului companiei.Practic acesti consilieri PNL si PSD au devenit complici la deturnarea fondurilor publice. Iar eu voi depune o plangere penala impotriva tuturor consilierilor care refuza sa respectam legea. Sa plateasca din buzunarele domniilor lor, nu din banii cetatenilor. Voi reveni cu aceste proiecte pe ordinea de zi pana cand toti acesti oameni pricep ca ''unde-i lege nu-i tocmeala'', pana cand vor pricepe ca nu te joci cu banii cetatenilor cum doresc unele grupuri de interese.PS: Asa se explica de ce liderii PNL se rugau de mine inainte de sedinta sa scot de pe ordinea de zi aceste 2 proiecte", scrie Armand pe Facebook