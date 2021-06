Clotilde Armand: Vom preda DNA documentele solicitate privind serviciile juridice platite de Politia Locala

"Anul trecut, in luna noiembrie, am abrogat hotararea prin care fosta administratie PSD a externalizat serviciile juridice din Politia Locala Sector 1. Acum, procurorii DNA au solicitat Primariei Sectorului 1 sa le predam toate documentele privind serviciile juridice platite de Politia Locala a Sectorului 1. Si noi vom da curs acestei solicitari. (...) Avocatul fostului primar a incasat in perioada 2018-2020 aproximativ 2 milioane de lei doar de la Politia Locala pentru servicii juridice, cu toate ca institutia are un Serviciu juridic.De cine a fost condus acest Serviciu pana sa vin eu in primarie? De reprezentatul PSD in BES 1, doamna care aparea din senin pe la actiunile mele in campanie si incerca sa le denatureze, doamna care in prezent a ajuns asistent parlamentar la cabinetul primarului cu diamante. Tot doamna respectiva a dat in judecata prin Politia Locala niste jurnalisti independenti pentru ca au avut curajul sa publice date din SICAP (adica publice) despre jaful din banii publici", a scris Clotilde Armand pe Facebook Clotilde Armand a afirmat ca in Politia Locala a fost un grup infractional organizat si a reusit cu greu sa reorganizeze aceasta structura."Noi vom continua reforma administratiei si nimic nu ne va sta in cale. Acest domn avocat a atacat in Justitie hotararea prin care Politia Locala a sectorului nu mai are voie sa contracteze servicii juridice externe. Si a pierdut. Acum intelegeti de ce sunt atat de disperati cei din PSD si trompetele lor mediatice? Vor referendum sa ma demita? Nu-i nimic. Sa incerce", a adaugat Clotilde Armand.PSD va sustine orice initiativa cetateneasca de convocare a unui referendum de demitere a primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, a anuntat, pe 8 iunie, presedintele partidului, Marcel Ciolacu "Am decis, impreuna cu colegii mei, sa sustinem orice initiativa cetateneasca de convocare a unui referendum pentru demiterea primarului Sectorului 1. Orice initiativa cetateneasca, nu initiativa politica. Doamna Clotilde Armand a demonstrat ca nu este in stare sa-si exercite atributiile de primar. Bataia de joc la dresa locuitorilor Sectorului 1 trebuie sa inceteze mai repede de 4 ani, cat ar avea mandatul doamna primar al Sectorului 1", a afirmat Ciolacu.