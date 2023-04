CNA va solicita posturilor de radio echidistanta in campanie

Consiliul National al Audiovizualului va trimite in urmatoarea sedinta o recomandare prin care va solicita radiodifuzorilor sa pastreze echilibrul politic in emisiunile de stiri si dezbatere.

Decizia a fost luata dupa analizarea raportului de monitorizare a pluralismului politic din emisiunile de stiri si dezbatere din mediul audiovizual, difuzate in luna februarie.

La inceputul sedintei de joi, membrul CNA Radu Teodorel s-a opus ca monitorizarea realizata de departamentul de specialitate din Consiliu sa fie intitulat "Cele mai mediatizate personalitati politice".

El a declarat ca mediatizare inseamna mult mai mult decat aparitiile la posturile radio si TV. "Eu consider ca este o informatie falsa pe care o dam presei. Nu este vorba despre mediatizare", a afirmat membrul CNA Radu Teodorel.

Presedintele CNA, Rasvan Popescu (foto), a declarat ca, exceptand Antena 1, care a difuzat stiri despre putere si opozitie in proportie de 25% - 75%, situatia este echilibrata. El a mai afirmat ca in acest moment nu se poate da o sanctiune, dar ca CNA va trimite o scrisoare posturilor care au difuzat opinii ale puterii si ale opozitiei in mod dezechilibrat.

Popescu a afirmat ca la emisiunile de stiri situatia este destul de echilibrata, dar ca trebuie gasita o solutie pentru echilibrarea situatiei la emisiunile de dezbatere. Un alt membru al Consiliului, Gelu Trandafir, a intrebat unde ar trebui considerat ca se afla PSD, la putere sau in opozitie, avand in vedere ca a sprijinit actualul guvern. Radu Teodorel a afirmat ca ar trebui contabilizat la opozitie.