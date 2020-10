Co-presedintele ALDE ii invita in partidul rezultat din fuziunea ALDE cu Pro Romania pe cei care nu se regasesc in alte formatiuni

"Daca nu te regasesti nici in PSD, nici in PNL, iar USR ti se pare o formatiune care doar arunca vorbe in vant, fara a face nimic concret, atunci ai o alternativa reala pe scena politica: Pro Romania Social Liberal! ALDE si Pro Romania si-au dat mana pentru a crea o alternativa reala pentru tinerii din Romania care s-au saturat de politica invechita a PSD si PNL, dar si de promisiunile desarte ale USR", scrie Catana pe Facebook El precizeaza ca Pro Romania Social Liberal este un proiect de centru dedicat tuturor tinerilor care isi doresc cu adevarat schimbarea in Romania."Schimbarea vine doar prin implicare! Implica-te! Vino alaturi de noi!", afirma Claudiu Daniel Catana.Liderul Pro Romania Victor Ponta a anuntat joi ca Pro Romania si ALDE vor avea candidati comuni la alegerile parlamentare din 6 decembrie si a precizat ca este convins ca "oamenii care vor fi alesi intr-un singur partid care se va numi Pro Romania Social-Liberal pot sa blocheze un drum drept spre prapastie". La randul sau, Calin Popescu Tariceanu a adaugat ca nu va fi paritate in lista pentru alegerile parlamentare si ci 60% Pro Romania si 40% ALDE. Lista la Camera Deputatilor va fi deschisa de Victor Ponta, iar cea la Senat de Calin Popescu Tariceanu.