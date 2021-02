Coalitia de guvernare are un grup de lucru pentru pensii speciale. Ministerul Muncii va pune la dispozitie cateva variante de abordare

Categoriile care ar ramane fara pensii speciale

"As vrea sa vad rezultatul votului in Parlament pe pensiile speciale. A fost promulgata doar legea privind indemnizatia parlamentarilor care are o contributie in plus la buget destul de mica. Ca un ac in carul cu fan. Nu uitati ca avem alte sase legi speciale, cu exceptia celor ocupationale in sectorul de aparare si ordine publica, unde exista inechitati destul de mari si aici mi-as dori sa vad actiunea politica, parlamentara, a tuturor celor care s-au concentrat pe pensiile parlamentarilor.Avem aproximativ 9.600 de beneficiari de pensii speciale care au o pensie medie de aproximativ 9.500 de lei. In timp ce 4,9 milioane de pensionari din sistemul public de pensie au o pensie medie de 1.500 lei. Dintre acestea, aproximativ 2,5 milioane traiesc sub pensia medie de 1.500 lei", a afirmat Raluca Turcan sambata la Parlament.Intrebata cand am putea sa vedem o alta eliminare de categorie de pensii speciale, cum ar la functionarii publici parlamentari , diplomati sau Curtea de Conturi, ministrul Muncii a raspuns: "Noi vom pune la dispozitie cateva variante de abordare a legilor speciale, insa acest lucru tine de votul Parlamentului, pentru ca lucrul acesta se face prin proiect de lege, dezbatere parlamentara, si mi-as dori sa se intample cat mai repede"."Noi avem deja cateva variante in lucru si voi discuta cu colegii din Parlament. Vom pune la dispozitie aceste variante. Din cate am inteles, chiar la nivelul coalitiei s-a anuntat un grup de lucru pe pensii speciale si in acest grup de lucru evident ca noi vom trimite variantele elaborate de catre minister . Nu ma pot hazarda sa dau un termen", a completat Turcan.Chestionata daca PNL e de acord cu eliminarea pensiilor speciale pentru alesii locali, Turcan a replicat: "In momentul de fata, pensiile alesilor locali au fost prorogate. Vom vedea decizia politica pe care o vom lua".Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, pe 24 februarie, legea care elimina pensiile speciale ale parlamentarilor.Cu o saptamana inainte, Camera Deputatilor si Senatul reunite in plenul comun au votat eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari. Anterior, Comisia pentru statut a adoptat raport de admitere cu amendamente la proiectul PSD privind eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari. Singurii parlamentari care s-au abtinut au fost cei de la UDMR