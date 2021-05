Coalitia bate pasul pe loc in negocierile pentru sefia TVR si a Radioului Public. Cum a ajuns CNA victima colaterala

Activitatea CNA, blocata de mai bine de trei luni

Desi, in urma cu trei saptamani era programat un plen comun pentru revocarea sefilor TVR si SRR, acesta s-a anulat in repetate randuri pe baza neintelegerilor din coalitie.Negocierile pentru sefia TVR si a Radioului public au inceput inca din luna februarie, insa cum liderii Coalitiei nu s-au inteles, au decis mai apoi sa modifice legea si sa infiinteze alte doua functii de conducere, astfel incat din doua sa fie patru."Saptamana viitoare va fi un plen comun, cel mai probabil marti, vom consulta liderii de grup si vom stabili saptamana viitoare data plenului. E un plen in care trebuie sa finalizam procedurile de constituire a grupurilor parlamentare de prietenie, s-a luat decizia introducerii pe ordinea de zi a sedintei Camerelor reunite si constituirea Grupului Pro America", declara presedintele Camerei Deputatilor Ludovic Orban , pe 20 aprilie, dupa ce se anulase plenul in care trebuiau demise conducerile TVR si SRR.Totusi, se pare ca nici pana acum lucrurile nu s-au concluzionat. Potrivit unor surse politice, UDMR s-a plans de faptul ca daca sunt demise conducerile TVR si SRR, doar PNL si USR -PLUS s-ar alege cu o functie de sef interimar, intrucat ar mai dura inca cateva luni pana ar intra in vigoare legea care ar sparge in doua functiile de conducere. Astfel, UDMR a cerut sefia Agerpres, insa liberalii se opun. Dezbaterile din coalitie pe aceasta tema vor continua si saptamana viitoare, cand este programata si sedinta liderilor.Pentru sefia Radioului Public, USR-PLUS a decis pe 11 aprilie sa sprijine candidatura lui Liviu Popescu. "Mandatul domnului Popescu va fi acela de a intari misiunea publica a radioului de stat atat din punct de vedere administrativ si managerial, cat si din punct de vedere editorial, astfel incat categorii cat mai largi de public sa se simta reprezentate in productia SRR. Eforturile sale vor viza inclusiv adaptarea rapida a productiei SRR la mediile digitale", arata USR-PLUS, intr-un comunicat de presa.Liviu Popescu a lucrat in mai multe redactii relevante: este fost redactor-sef al stirilor TVR, fost editor la Prima TV si Realitatea TV si fost producator al sectiei romane a BBC World Service.De cealalta parte, liberalii inca nu au un nume pentru sefia TVR.Votul din plenul reunit al Parlamentului privind revocarea sefilor TVR si SRR afecteaza si CNA, institutie a carei activitate este blocata de mai bine de trei luni. Desi la inceputul saptamanii trecute, pe 26 aprilie, erau validate patru mandate, votul pentru numirea lor nu a mai avut loc. Initial, planul liderilor din coalitie era mandatarea sa aiba loc in aceeasi zi, pe 26 aprilie, insa au amanat pentru a da in acelasi timp si votul pentru demiterea conducerilot TVR si Radio Romania.Astfel, pana ce liderii coalitiei nu se vor decide asupra functiilor de conducere din TVR si Radio Romania, activitatea CNA ramane blocata, intrucat legea de functionare prevede ca, pentru a putea fi tinuta o sedinta, trebuie sa fie prezenti cel putin opt persoane. Iar pentru a adopta o decizie, sunt necesare cel putin sase voturi (jumatate plus unu din numarul total de membi CNA). In urma celor patru numiri, PNL, USR-PLUS si UDMR vor detine majoritate in CNA.Ziare.com a scris saptamana trecuta despre cei patru candidati la CNA, votati de catre comisiile de specialitate, printre ei regasindu-se si nume controversate. Unul dintre acestea este deputatul Ionel Paler, propus din partea Guvernului, a carui activitate nu demonstreaza ca ar avea competente de materie in etica audio-vizualului. In 2011, Palar intra in atentia presei dupa ce o investigatie DIICOT a dezvaluit ca liberalul a beneficiat de serviciile sexuale ale unor prostituate din reteaua Andreei Marta.