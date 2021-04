Codrin Stefanescu, nerabdator pentru liberarea lui Liviu Dragnea: "Te asteptam acasa, camarade! Ai fost detinut politic"

"Te asteptam acasa, camarade! E prea mult si prea strigator la cer ceea ce ai patimit! Ai fost detinut politic si toti au inteles asta! E timpul sa te intorci acaaa si sa decizi ce si cum! Acum!", a scris Codrin Stefanescu pe Facebook. Judecatoria Sectorului 5 a admis, vineri, o contestatie depusa de Liviu Dragnea si a obligat Penitenciarul Rahova sa-i recunoasca fostului lider PSD si zilele de munca care ar fi putut fi prestate in inchisoare, daca conducerea inchisorii nu i-ar fi incalcat acest drept.Liviu Dragnea a dat in judecata Penitenciarul Rahova, sustinand ca ar fi pierdut aproape 50 de zile de libertate din pricina faptului ca nu i s-a mai permis sa munceasca in spatele gratiilor.Practic, el a cerut sa-i fie recunoscute si zilele de munca pe care nu le-a prestat efectiv, dar care pot fi luate in considerare la calcularea fractiei de 2/3 din pedeapsa atunci cand se va discuta cererea de eliberare conditionata.